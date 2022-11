El director italiano Eugenio Barba y la actriz inglesa Julia Varley están en Buenos Aires para la presentación de la edición local de cuatro libros de su autoría. El encuentro tendrá lugar este lunes a las 18 hs en la sala 2 del Cultural San Martín (Sarmiento 1551, reservas por Google forms) donde, en primer término, se presentará en carácter de preestreno el documental Odin Teatret en Buenos Aires 2017. Seguidamente, el periodista Juanjo Santillán dialogará con el director y la actriz en el marco de la presentación de los libros. Se trata de La canoa de papel (Interzona) publicación que hace foco sobre diferentes aspectos del entrenamiento físico y vocal que su autor, el propio Barba, ha venido desarrollando con los actores del Odin Teatret de Dinamarca, desde que fundó el grupo, en 1965. También de su autoría son los libros Quemar la casa (Interzona) sobre el oficio de director teatral y La luna surge desde el Ganges (Ediciones del camino), un compendio de reflexiones teóricas sobre los actores de las tradiciones teatrales de Asia. La cuarta publicación que se presentará es Piedras de agua (Ediciones del camino) en el que Varley escribe sobre teoría teatral desde una perspectiva de género, en tanto sostiene que “las mujeres están ausentes de la historia del teatro”.

El director y la actriz llegan a la Argentina luego de estrenar en Italia el último de los espectáculos del Odin, Tebas en tiempos de la fiebre amarilla. Luego de su presentación en gira, el conjunto se separa y deja su sede en la ciudad danesa de Holstebro, donde solamente continuará activa una de las instituciones que integraba el grupo, el Nordisk Teaterlaboratorium. Así entonces, el Odin abandona la granja que desde 1966 había convertido en un espacio de creación de teorías y espectáculos que, para muchos actores y grupos de todo el mundo, se convertirían en un modelo a seguir, por su reformulación implícita de los modos de crear para la escena. En conversación con PáginaI12, Barba y Varley hablan acerca de sus publicaciones y dan pistas sobre lo que vendrá.

-En qué consiste la metáfora comprendida en el título de su libro Quemar la casa?

Eugenio Barba: -El libro cuenta mi biografía profesional y se concentra en los “terremotos” o “incendios” que han permitido llegar a resultados imprevistos. Hay dos elementos concretos en la metáfora del título: el fuego y la casa. La casa es el grupo del Odin Teatret con sus relaciones, prácticas, normas, manierismos y automatismos. Ya son casi 60 años que estamos juntos y la consecuencia es una acumulación de experiencias y saberes que se cristaliza también en rutina y entropía.

-¿Y qué valor simbólico tiene el fuego?

E.B.: -En el teatro, el fuego aparece bajo dos naturalezas diferentes. Una implica catástrofe, la otra transformación. Una destruye, la otra refina, refuerza el hierro y separa el oro del lodo al cual es incorporado. A este segundo fuego debemos someter nuestra casa mental y profesional en el intento de liberarnos de nuestros clichés.

-¿Cuál es su significación en estos días, en los que terminó de dirigir el último espectáculo del Odin?

E.B.: -La metáfora del incendio era una profecía que se ha vuelto realidad. El 1º diciembre yo y el Odin Teatret quemamos nuestra casa y nos separamos de la institución del Nordisk Teaterlaboratorium. Continuamos en Holstebro y yendo al exterior con espectáculos y otras actividades. Tebas en tiempos de la fiebre amarilla es el último espectáculo con todos los viejos actores. Después algunos se quedan en el Nordisk y la mayoría continúa conmigo en el Odin.

-Julia Varley, tomando en cuenta los libros que transmiten experiencias y teorías teatrales, ¿en qué sentido se manifiesta la diferencia de género?

Julia Varley: -El lenguaje que utilizamos las mujeres cuando queremos pasar nuestra experiencia en el oficio es personal. Con la edición de la revista The Open Page y con los libros que he escrito, me he empeñado en dar valor a la escritura personal, buscando autonomía desde la tercera persona académica. Claro que lo personal no debe quedarse en lo privado. Como mujeres tenemos la responsabilidad de aprender a escribir y hablar reconquistando palabras y dando significados más cercanos a nuestra experiencia.

-¿Qué otras dificultades encontró en la transmisión escrita sobre el oficio de la actuación?

J.V.: -Lo más difícil fue que las palabras fijas en el papel no se volviesen métodos. Buscaba una transmisión que pudiese ser inspiración, para que mis palabras se transformaran en la experiencia de quien lee. No pienso en una manifestación de diferencia de género, pero sí en dar espacio a las mujeres en la historia del teatro.

La declinación de las lenguas

-El último espectáculo del Odin, Tebas en tiempos de la fiebre amarilla, está en parte inspirado en la declinación y muerte de ciertas lenguas, en el transcurso de la historia. ¿Traza un paralelismo con el teatro, que también consiste en un sistema de convenciones para la comunicación?

E.B.: -El teatro ha sido un refugio en mi condición de emigrante. Para mí el teatro no es interpretar un texto, sino evocar un contexto con diferentes realidades, épocas y deducciones. Sin embargo, es la densidad de las acciones físicas y vocales de los actores la que sacude la memoria física y mental del espectador. La historia que cuento es sencilla y no intenta crear paralelismos. Una lengua, como un ser humano, muere. A veces es una desaparición física, a veces es la degradación de sus palabras o de los valores que éstas intentan describir. Todo esto acontece en la mítica ciudad de Edipo, el defensor y el destructor de Tebas, después de la guerra civil entre sus hijos, y el castigo de su hija Antígona que se rebeló contra la ley de la ciudad.