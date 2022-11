Conforme los mundiales avanzan, se va incorporando nueva tecnología y herramientas. Por ejemplo, este año debutó la tecnología del Video Assistant Referee (VAR) en la máxima competición. Sin embargo, los cambios no se dan únicamente en la parte técnica, sino también en lo que respecta el entretenimiento.



Así, la FIFA le pidió a las selecciones que para Qatar 2022 elijan una canción para que suene en el estadio cuando conviertan un gol y festejar con el público.

Antes del arranque del Mundial, cada equipo presentó ante la FIFA hasta dos canciones para que se reproduzcan en el sistema de megafonía del estadio. Pero el tema no se disparará en cualquier momento, sino cada vez que el equipo meta un gol. El objetivo es claro, hacer del evento deportivo una fiesta adentro y fuera de la cancha.

Lo cierto es que en el listado de canciones hay un amplio abanico. Argentina eligió un tema del joven músico Wos, mientras que Inglaterra fue con un clásico de Dua Lipa y Estados Unidos con un rap de Mase.

Lo que predomina en la selección es la preferencia a artistas locales, ya sea con autores de ritmos típicos del país como con artistas jóvenes que marcan lo nuevo de la escena musical.

Una por una, las canciones elegidas por cada selección

Argentina: WOS, "Luz Delito"

Australia: Men at Work, "Down Under"; Powderfinger, "On My Mind"

Bélgica: MC Devil, "Deviltime"

Brasil: Escola De Samba, "Esquentado O Couro"

Canadá: Northside Benji, "30,000 Feet"; Drake, "Going Bad"

Camerún: Les Mytheurs, "Mbandjoh"

Costa Rica: Ghandi, "El Otro Gol"; Los Ajenos, "Ole Ole"

Croacia: Marko Lasic, "Srce Vatreno"; Colonia, "Svijet Voli Pobjednike"

Dinamarca: VM Holdet, "Re-Sepp-Ten"

Inglaterra: Gala, "Freed from Desire”; Dua Lipa, "One Kiss"

Francia: Blur, "Song 2"

Alemania: Nickelback, "When we stand together"

Ghana: Sarkodie, "Oofeets"

Irán: HM, "Iran1400"

Ecuador: Damiano, "Ecuador, Si Si Puedo"

Japón: Ukasuka, "Syori No Emi Wo Kimi To"

Marruecos: Hamid Bouchnak, "Allez Allez Maroc"

México: Mariachi Vargas, "Son de La Negra"

Países Bajos: Shouse, "Love Tonight"; Bellini, "Samba De Janeiro"

Polonia: Piersi, "Balkanica"; Gala, "Freed From Desire"

Portugal: Xutos, "A Minha Casinha"; David Carreira, "Vamos com Tudo"

Qatar: Hena Maak. "Al Majmoua"

Arabia Saudita: Rashad Al Majeb, "Al Saudia"

Senegal: Bespoke song

Serbia: Preko Sveta, "Rasta"; Svetozar Lazovic Gongo, "Uzicko Kolo"

Corea del Sur: BTS, "IDOL"; Trans Fixion, "The Shouts of Red"

Suiza: Gala, "Freed From Desire"

Túnez: Adnan Dogru, "Muhammed"; Saber Rabei, "Sidi Mansour"

Uruguay: The La Planta, "Cumbia Pa La Seleccion"

Estados Unidos: Mase, "Feel So Good"

Gales: Zombie Nation, "Kernkraft 400": The Barry Horns, "This is Wales"