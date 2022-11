Un joven de 18 años fue detenido en Bahía Blanca luego de intentar ingresar a la Municipalidad con un cuchillo y amenazar con matar al intendente, Héctor Gay. Según se supo horas después, el hombre padece problemas de salud mental.

Según consignó el portal local La Nueva, el joven se encontraba este martes cerca del mediodía en las escalinatas del palacio municipal y reclamaba tener una reunión con el intendente. Ante la falta de respuestas, amenazó con matar al jefe comunal, con autolesionarse y con agredir a quienes intentaban intervenir en la situación.

Además, le mostró a los efectivos policiales que estaba armado con un palo y luego extrajo de entre sus prendas un cuchillo. En ese momento, los agentes de seguridad se arrojaron sobre él y lo detuvieron.

Tras la aprehensión, se conoció que el joven que protagonizó el hecho tiene problemas de salud mental, y ahora el Tribunal de Familia deberá tomar una decisión sobre su situación.

La palabra del joven

En un video que circula en las redes sociales se puede escuchar al joven dar su versión de los hechos. “Primero ellos (por los policías) me pelearon, me quisieron agarrar entre cinco y ahí saqué el cuchillo”, arranca el relato.

Al ser consultado sobre los motivos por los que había amenazado al intendente de Bahía Blanca, dijo: “Le vine a pedir ayuda, a pedir un subsidio, le vine a pedir que me pague el neurólogo que necesito y la medicación de todos los días que a mí no me la regalan”.

En sus manos sostenía un cartel en el que se lee: “Tengo tres meses de vida por un doctor. Estudios clínicos de corazón, cabeza y 50% del cuerpo. Necesito neurólogo de urgencia”, y finaliza con la frase religiosa “Dios te ama, Dios es amor”.

Mensajes de apoyo

Luego de lo ocurrido, varios colegas salieron a solidarizarse con Gay por las amenazas, entre ellos Federico Susbielles, principal referente bahiense del Frente de Todos.

“Toda mi solidaridad con el intendente @hector_gay. Lo expreso de manera simple, concluyente y sin condicionamientos. La ciudad en la que queremos vivir no admite la violencia en ninguna de sus formas”, expresó Susbielles a través de su cuenta de Twitter.

En esa misma línea, Eduardo Macchiavelli, secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sumó: “La violencia nunca es el camino. Debemos cuidar nuestra democracia de las prácticas que nacen del odio y la intolerancia. Toda mi solidaridad con el intendente @hector_gay, ante las amenazas que recibió el día de hoy”.