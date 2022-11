Como lo esbozó la vicepresidenta Cristina Kirchner en sus últimas palabras, el ex juez Juan Ramos Padilla coincidió con el análisis condenatorio de la inminente sentencia del Tribunal Oral Federal 2 en la causa por la obra pública en Santa Cruz y llamó a "hacer una pueblada" frente a los tribunales de Comodoro Py para el martes, cuando se conocerá la decisión de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

"Si luego de conocerse el veredicto no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, sino que habremos dejado pasar un momento histórico", sostuvo Ramos Padilla en un mensaje en sus redes sociales y cerró con una palabra: "Basta".



La vicepresidenta habló nuevamente por teleconferencia desde su despacho del Senado ante el TOF 2 en el uso de lo que se denominan "ultimas palabras" y se encargó de desarrollor las que, según ella, son "las veinte mentiras de la causa vialidad".

Cristina Kirchner volvió a ser muy crítica de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes acusó de "mentir y tergiversar"; y anticipó cuál cree que será la sentencia del martes 6 de diciembre al calificar a los jueces del tribunal como "un pelotón de fusilamiento".

Coincidiendo con la ex presidenta, en lo que largamente se denunció como un caso de lawfare, Ramos Padilla llamó a expresarse frente a los tribunales de Comodoro Py, en momentos en los que los medios opositores anticipan una condena de seis años de prisión, no por asociación ilícita, sino por fraude al Estado.

"Pueblada no es violencia, es el pueblo expresándose en las calles pacíficamente para lograr restablecer el Estado de derecho y respeto a la Constitución Nacional", sostuvo el ex juez y señaló que los jueces deben dejar de "perseguir arbitrariamente a quienes se oponen al saqueo", porque "promueven la violencia, con la toga puesta y mucha hipocresia".