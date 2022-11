La Selección Argentina buscará en el estadio 974 de Doha una victoria que la deposite en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 cuando se enfrente a Polonia, por la última fecha del Grupo C.

"La victoria ante México fue una inyección anímica importante y ahora depende de nosotros", remarcó en conferencia de prensa el DT Lionel Scaloni, quien aclaró que "primero hay que pasar" antes de especular sobre evitar a Francia como posible rival en la próxima fase.

El duelo además enfrentará a dos celebridades del fútbol mundial: los capitanes Lionel Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, y Robert Lewandowski, titular del premio FIFA The Best los últimos dos años.

Asimismo, la Pulga se convertirá en el argentino con más partidos jugados con la Selección en Mundiales con 22 presencias, una más que Diego Armando Maradona. El capitán pasará a encabezar el prestigioso listado de más de 400 futbolistas que defendieron la camiseta "Albiceleste" en la Copa del Mundo durante casi cien años de historia.

Por si fuera poco, a falta de dos goles, el astro rosarino se encamina a alcanzar el record que ostenta Gabriel Batistuta en Mundiales. El crack del Paris Saint-Germain igualó los ocho del eterno Diez entre 1982 y 1994, la misma cantidad que hizo Guillermo Stábile en Uruguay 1930.

El campeón de la Copa América recuperó el pulso en Qatar 2022 el sábado pasado cuando le ganó a México, después de un mal paso en el debut ante Arabia Saudita que le cortó un invicto de 36 partidos, y buscará mantenerse en la senda de la victoria para clasificarse a octavos de final para no depender de otros resultados.

Argentina encara su último encuentro del Grupo C con una certeza: depende de sí mismo y conseguirá el boleto con una victoria. Ese eventual triunfo le servirá para quedar primero si Arabia Saudita no gana por dos goles, más de la eventual diferencia sobre los polacos. Por otro lado, el empate con Polonia puede servir para alcanzar para la clasificación, pero en el segundo puesto y dependiendo del resultado en Lusail.

Scaloni no confirmó el equipo, pero dejó indicios de que no habría mayores modificaciones en cuanto al juego. "Polonia no sólo tiene jugadores fuertes de arriba, también futbolistas que son rápidos, técnicos y habrá que tomar recaudos. Después veremos durante el partido qué decisión tomar, contra México terminamos defendiendo con cinco", recordó en cuanto a la inclusión desde el banco del central Cristian "Cuti" Romero.

Quienes podrían meterse entre los titulares serían Leandro Paredes por Guido Rodríguez y Enzo Fernández en lugar de Alexis Mac Allister.

El resto del equipo estaría definido: el arquero será Emiliano "Dibu" Martínez, y se repetirá la defensa del segundo partido con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña.

En el mediocampo estará nuevamente Rodrigo De Paul; resta definir quien ocupará el centro, ya que esto dependerá de si busca una idea ofensiva (Paredes) o un juego de contención (Rodríguez), mientras que por la izquierda estaría Mac Allister o incluso Fernández.

En la delantera se mantendrá el tridente conformado por Messi, Angel Di María y Lautaro Martínez, quien arrastra un golpe en el tobillo que no le impedirá jugar.

Scaloni admitió que el ambiente de presión sobre el equipo, especialmente tras la inesperada caída del debut, fue un condicionante.

"Salvo dos o tres seleccionados, los demás están jugando por un lugar en la fase siguiente. Nosotros siempre dijimos que sería un grupo difícil y que seguramente estaríamos hasta el último partido con algo en juego. No ha cambiado en nada. Nuestra filosofía indica que siempre el más importante es el que está por jugarse porque lo que pasó, pasó; borrón y cuenta nueva", afirmó el DT.



Los más de 30.000 argentinos que llegaron a Qatar para vivir la Copa del Mundo atravesaron momentos de angustia frente al riesgo de una eliminación prematura. "En la derrota se aprende más y ahora el grupo está más fortalecido y más preparado", dijo al respecto Lisandro Martínez, también en conferencia de prensa.

El defensor que se ganó la titularidad añadió: "Polonia es un rival muy duro. Debemos estar concentrados todo el partido. La clave será la tranquilidad".

Por su parte, Polonia superó en su último encuentro a Arabia Saudita, si bien no puede confiarse, sabe que una victoria o empate lo depositará en la próxima instancia.



Czesław Michniewicz, entrenador del combinado polaco, repetirá el mismo equipo que utilizó en la segunda jornada, en la que se destaca la línea de tres defensores que se transforma en cinco, y que tendrá a su figura y goleador en Lewandowski como única referencia ofensiva.



El "Tata", obligado a ganar

En simultáneo, la selección de México, al mando del "Tata" Gerardo Martino, jugará sus chances ante Arabia Saudita con la obligación de ganar y sacar cuentas para lograr el pase a octavos de final del Mundial Qatar 2022, en el otro partido con implicancia en la definición de las posiciones.



El duelo por el Grupo C se jugará en el estadio de Lusail de Doha también a las 16 y será televisado por TyC Sports en su señal alternativa.





Si el conjunto azteca obtiene los tres puntos y hay una derrota argentina, clasificará como segundo sin importar la diferencia de goles, pero si hay empate o victoria de la Selección, todo se decidiría por la diferencia de goles. Cabe recordar que México todavía no anotó goles en Qatar 2022.



Los sauditas, por su parte, tras dar la sorpresa de ganarle al seleccionado argentino, con un triunfo pasarían a octavos. Y contra todos los pronósticos, podrían ser primeros del grupo ante una igualdad de Polonia con la Argentina.



Francia, sólo para cumplir

Francia, actual campeón mundial y ya clasificado a la siguiente ronda, enfrentará desde las 12 (TV: TyC Sports y DirecTV) a Túnez, que aún mantiene escasas chances de pasar de fase, por la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial Qatar 2022.





Francia se convirtió en la primera selección en clasificarse a la próxima instancia tras las victorias ante Australia y Dinamarca.



El equipo conducido por el entrenador Didier Deschamps, campeón del mundo como futbolista en 1998, tiene casi asegurado el primer lugar de su grupo, ya que hasta una derrota lo dejaría en esa posición de privilegio.



Túnez, por su parte, cuenta con un solo punto pero, a pesar de contar con pocas chances numéricas, podría acceder a la siguiente fase en caso de vencer a los franceses y que Australia y Dinamarca terminen empatados.



El encuentro entre Francia y Túnez será el primero entre ambos seleccionados en el marco de una Copa del Mundo.

Dos por una ilusión

Los seleccionados de Australia y Dinamarca, ambos con chances de pasar de ronda, se enfrentan en el estadio Al-Janoub también desde las 12 (TV Pública), en el cierre del Grupo D del Mundial Qatar 2022.





El representativo de Oceanía cuenta con tres unidades, tras la goleada en contra ante Francia en el debut y la victoria frente a Túnez. Los "Canguros" asegurarán su lugar en octavos de final en caso de lograr un triunfo o incluso un empate.



El conjunto europeo, por su parte, suma un solo punto, por lo que los dirigidos por el entrenador Kasper Hjulman tienen la obligación de conseguir una victoria para aspirar a jugar la siguiente fase.