Desde el presidente Alberto Fernández hasta dirigentes gremiales, pasando por ministros, funcionarios y ex integrantes del Poder Judicial, respaldaron la última intervención de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra pública en Santa Cruz, en la que definió a los magistrados que la juzgan como "un pelotón de fusilamiento".

"Comparto los argumentos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la llamada Causa Vialidad", señaló el Presidente y adjuntó en sus redes sociales el documento difundido por la exmandataria titulado "Las veinte mentiras de la Causa Vialidad". "Como decía Francisco Carrara, cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana", remarcó Fernández como respaldo a los argumentos que vertió CFK ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2.

Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, la vicepresidenta "manifestó su contundencia de siempre" y reseñó que en "estos tres años de juicio, 114 testigos, más de 100 audiencias, 70 horas de alegatos de los fiscales (Sergio) Mola y (Diego) Luciani, y todas las pruebas que presentaron fueron realmente desvirtuadas". "Cuando las defensas demostraron que no había pruebas que justificaran estos juicios, finalmente los fiscales decidieron no replicar ningún argumento respecto de los que usaron las defensas para demoler prácticamente la acusación", dijo en declaraciones a radio Futurock.

"Los argumentos que (Cristina) utiliza son claros y plenos. Creo que no hay nada en este juicio, yo escuché todo, todo lo que dijo el fiscal y no encontré nada que no fuera un claro ataque político e ideológico y de descalificación de la vicepresidenta", opinó el ministro de Defensa, Jorge Taiana. "Este juicio no honra a la Justicia argentina, al contrario, ese juicio deshonra a muchos de los que forman parte de ese Poder Judicial", afirmó Taiana.

"La caracterización de partido judicial por parte de Cristina Fernández de Kirchner es acertada", opinó Agustín Rossi, interventor de la AFI, en declaraciones a El Destape Radio. Y consideró que "el partido judicial está destinado a la persecución de un espacio político, especialmente contra Cristina Fernández de Kirchner, y a proteger otro espacio político que es la oposición".

El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni sostuvo que el lawfare “fue posibilitado por una estructura institucional defectuosa” que si bien “viene de la Constitución”, fue “arruinada en la práctica”. “Quizás el resto de la Justicia se puede responsabilizar por omisión. La acción es de un pequeño grupo que se apoderó de todas estas denuncias. Intervienen los mismos magistrados. Están disparando sobre todo el Poder una capa de estiércol”, dijo Zaffaroni en declaraciones a la AM750. Para el jurista, "esto está mostrando que estamos tocando fondo en materia de Justicia. Y no por responsabilidad positiva de todos los jueces de nuestro país. Pero sí por un grupo pequeño, ubicado en posiciones estratégicas”. Y agregó: “Todo esto consentido por la Corte Suprema que tolera todo esto, inmutable. Es un escándalo el descenso del prestigio de nuestra Justicia. Creo que no hubo otro momento de llegar tan bajo. En las dictaduras era otra cosa. Nuestra democracia no se va a morir, pero está en un estado de coma. Tenemos que repensar las instituciones”, sentenció Zafaroni.

“Los fiscales difamaron e hicieron mucho daño. En estas mentiras manejaron el juicio como si fuera una unidad básica de Juntos por el Cambio. La Justicia está en un grado muy lamentable. Hay un sector del Poder Judicial que actúa como un partido político”, denunció la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez, en diálogo con la AM750. “Intentan lo que intentaron siempre, proscribir al peronismo. Y lo hacen en la piel de la persona que hoy lo lidera y que inspira esperanza para el movimiento nacional, popular, democrático y feminista que es el peronismo en Argentina”, aseguró.

En la misma línea, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, opinó: "La vicepresidenta ha sido sometida a un permanente acoso judicial, en una acción concreta de actores del Poder Judicial, en una causa plagada de irregularidades" y añadió: "El juicio que se lleva adelante se hace con una total falta de elementos probatorios y en este marco la vicepresidenta ha rechazado en forma categórica las distintas operaciones desde distintos sectores del Poder Judicial".

El titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, aseguró que CFK "volvió a dejar al descubierto las mentiras del partido judicial". "Intentar imponer la idea y la peligrosa doctrina de que un Gobierno elegido democráticamente puede ser considerado una asociación ilícita no sólo es un disparate jurídico sino que, además, es un precedente nefasto para la vida institucional de nuestro país", sostuvo el funcionario y remarcó: "Como dijo Cristina ya en los primeros alegatos, la sentencia la tienen escrita y es probable que ni siquiera la hayan escrito ellos mismos".

Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional del FdT, coincidió con las palabras de la vicepresidenta: "Este tribunal del lawfare que es un pelotón de fusilamiento busca disciplinar a la política" y añadió en su mensaje: "Siempre con vos compañera!". Por su parte, Daniel Catalano, secretario general de ATE-Capital Federal y adjunto de la CTA de los Trabajadores, se refirió a la posibilidad de una movilización para el 6 de diciembre cuando se conozca el veredicto del juicio: "El día de la sentencia a Cristina, todos a la calle", convocó.



El juez Juan Ramos Padilla, miembro del Tribunal Oral 29 de la justicia penal ordinaria de la Capital Federal, respaldó el discurso de la vicepresidenta y criticó con dureza a los miembros del Poder Judicial. "Una mafia se ha apoderado del Poder Judicial y lamentablemente hay dirigentes del sector nacional y popular más preocupados por sus intereses mezquinos que por recuperar la democracia plena, que no aportan lo necesario para enfrentar al Partido Judicial mafioso", dijo Ramos Padilla y, en ese marco, llamó a "expresarse pacíficamente para lograr restablecer el Estado de Derecho y respeto a la Constitución Nacional".