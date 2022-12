El polaco Robert Lewandowski reveló qué le dijo a Lionel Messi en el partido disputado ayer entre Argentina y Polonia por la última fecha de fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, que terminó 2 a 0 a favor de la Selección dirigida por Lionel Scaloni.

“Messi y yo hablamos un poco. Fue divertido. Le dije que estaba jugando más defensivo que de costumbre, pero que a veces eso es lo que necesitaba el equipo”, señaló en declaraciones al diario Bild de Alemania, al ser consultado sobre la conversación que tuvieron los capitanes al final del encuentro, cuando se los vio hablando a un costado de la cancha mientras se tapaban la boca con las manos.

La prensa también recurrió a Messi para averiguar el contenido de aquella charla pero el rosarino no dio respuesta. "A mí me enseñaron que todo lo que se habla en la cancha, queda en la cancha y en vestuario", dijo.

Lewandowski por su parte también habló acerca de la falta que le hizo a Messi durante el segundo tiempo, que llamó la atención sobre todo por la indiferencia que mostró Messi ante el pedido de disculpas del polaco.

“Nos cruzamos y fue muy raro porque estábamos los dos en el centro del campo. Él estaba defendiendo en el medio del juego y yo sabía que tenía que ayudar al equipo”, se limitó a responder.





Otros cruces entre Lionel Messi y Robert Lewandowsk

No es la primera vez que se produce un cruce entre Messi y Lewandowski. En 2021, el polaco creía que iba a quedarse con el Balón de Oro por la temporada que tuvo en el Bayern Munich. Sin embargo, se lo llevó Messi, quien conquistó su 7º galardón, por su desempeño en el Barcelona y por conquistar junto a la Selección la Copa América de Brasil.

Cuando el rosarino subió al escenario a recibir el premio dijo: “Es un honor haber peleado con Lewandowski, que fue el ganador del Balón de Oro del año pasado. France Football te debería dar el premio, tendrías que tenerlo en casa también”. Pese a la buena onda que le tiró Messi, Lewandowski dijo a los medios: “Quisiera que sea una declaración sincera de un gran jugador y no palabras vacías”.

En enero de este año tuvo lugar un nuevo episodio. El polaco ganó el premio The Best que otorga la FIFA y declaró: “Este premio es más importante, porque en el Balón de Oro sólo votan los periodistas. En cambio, en este trofeo votan los profesionales del fútbol, los capitanes y entrenadores, que pueden evaluar todo de una forma más realista”.

Cuando el polaco llegó a Qatar, la prensa le preguntó por su relación con Messi y por sus dichos. “Se malinterpretaron las cosas. Nunca dije que las palabras de Messi no habían sido sinceras. Lo que dijo de mí en París me conmovió y me hizo feliz de verdad. Lo felicito por el premio”.