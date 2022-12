Este jueves, el jefe de Gobierno porteño, Felipe Miguel, presentó el informe de gestión semestral en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la sesión no prosperó porque el bloque del Frente de Todos se retiró del recinto.

"Primero empezó hablando de las distintas candidaturas del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y después de eso mencionó al kirchnerismo insistentemente. La dinámica tiene que ver con que cada bloque manda preguntas que tiene que contestar y no contestó ni una sola", sostuvo el vicepresidente del bloque del Frente de Todos porteño, Javier Andrade, en AM750.



Tras abandonar el recinto, los legisladores de la principal fuerza opositora en la Ciudad de Buenos Aires calificaron de "falta de respeto" y "ataque" los dichos del jefe de Gabinete de Horacio Rodriguez Larreta.

"Creo que no fue inocente, intentó resolver la interna. Los radicales estaban enojados porque nombró a todos los candidatos del PRO y no nombró a (Martín) Lousteau. No es el momento para hacer eso durante un informe de gestión. Además, intentó perfilarse más a la derecha. Entiendo que las encuestas le dicen a Larreta que es lo que le rinde más", consideró Andrade en Branca de Vuelta.

Además, el vicepresidente del bloque opositor aseguró que Felipe Miguel mintió en los números que presentó sobre el Presupuesto de la Ciudad: "Dijo que del presupuesto se destina el 20% a la educación. Mintió: es el 18,4%. Cuando asumió Rodriguez Larreta era del 21%, bajó casi tres puntos porcentuales, y cuando asumió Mauricio Macri era del 26%. Es brutal el ajuste".



En ese sentido, agregó: "Con la excusa de la coparticipación, obviamente aumentan el presupuesto en Seguridad. También el presupuesto de la Justicia y servicios de la deuda. Obviamente también se lleva todo la publicidad: están proyectados 25 millones de pesos por día para el 2023".

Por último, manifestó que el Frente de Todos no puede "naturalizar que (Felipe Miguel) se exprese de esa manera", y concluyó: "Describe una ciudad que nosotros desconocemos".