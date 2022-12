"Honor y lucha". "Hoy como ayer, contra la impunidad que estos días se manifiesta en la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad". "Por la plena vigencia de la Justicia y los derechos que sostienen al sistema democrático, y por el legado que en la figura de Hebe de Bonafini, extiende la lucha por los derechos de los pueblos, su manto de persistente cordura, a pesar de los obstáculos que los poderes fácticos determinan". Esas expresiones se repitieron este 8 de diciembre, en el homenaje por los 45 años del secuestro de “los doce de la Santa Cruz”, en el escenario montado sobre la calle, detrás de emblemática Iglesia de la Santa Cruz de la Ciudad de Buenos Aires.



Allí se reunían, para organizar la búsqueda de las personas desaparecidas víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar, sus familiares, entre ellos, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Esther Ballestrino de Careaga, Azucena Villaflor y María Eugenia Ponce de Bianco. Las acompañaban entonces las religiosas francesas, Alice Domon y Leonie Duquet. El grupo, que había sido infiltrado por “Gustavo Niño” --el alias que encubría al marino Alfredo Astiz--, fue la presa elegida por el grupo de tareas de la ESMA que, al atardecer de ese día, secuestró, para torturar y hacer desaparecer, a este iniciático espacio de militantes del movimiento de derechos humanos en la Argentina.



En las primeras filas, entre los asistentes, podía verse a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora: Taty Almeida, Vera Jarach y Carmen Lareu. Entre ellas, escuchaban con atención el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien recibió el simbólico pañuelo de las Madres, y el senador Oscar Parrilli, quien lo hizo en nombre de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Junto a ellos, decenas de militantes y familiares de los doce de la Santa Cruz, y quienes, desde la práctica militante expresan la vigencia plena de los derechos democráticos: el ex vicepresidente Amado Boudou quien se manifestó “por acompañar, hoy más que nunca, contra el intento de negacionismo” ; el jefe de asesores del gobernador bonaerense, Carlos Bianco “porque parece increíble que hayan pasado 45 años y ellas estén tan presentes, es un legado, que se sintetiza en la figura de Hebe”.



También participaban del acto el ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, la ministra de gobierno bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez, el secretario general de ATE Capital Daniel “Tano” Catalano, quien se pronunció por seguir la lucha “en la región donde el Perú ha sufrido ayer un acto destituyente y antes de ayer aquí lo sufrimos en la condena a nuestra vicepresidenta. Necesitamos acompañar a nuestras Madres y Abuelas, para que no sigan vulnerando nuestros derechos, y para levantar las banderas de la justicia social y los Derechos Humanos”.



“Porque las tragedias hay que recordarlas, para honrar a quienes las padecieron y para que no vuelvan a suceder nunca más”, remarcó ante la consulta de Página/12 el ex juez federal Carlos Rozanski. “Solo con la justicia honraremos a los nuestros”, agregó Horacio Pietragalla. Y a su lado, Cristina Álvarez Rodríguez explicó: “En estos días oscuros para la democracia argentina, honrar a los doce de la Santa Cruz es una obligación, y que hoy, Astiz no tenga posibilidad de una domiciliaria trae un poco de esperanza. Con todo lo que hemos recorrido, con la historia que nos contiene desde el peronismo, y con los ideales de los 30.000 compañeros desaparecidos y la enseñanza de la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, vamos a salir de esta también” sostuvo la ministra bonaerense.



Noticia en desarrollo...