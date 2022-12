El Presupuesto 2023 empieza a encontrar definiciones y los acuerdos asoman en un horizonte no tan lejano. Luego de la fallida sesión del 16 de noviembre donde, a partir de los intentos del Ejecutivo provincial por tratar la reforma de la Ley Bapro, la oposición no brindó quórum, la Cámara de Diputados no avanzó en una nueva convocatoria que permita tratar la ley de leyes.

“Hoy hay una nueva reunión entre las partes para seguir ajustando números”, asegura un legislador del Frente de Todos que integra las negociaciones con Juntos por el Cambio y que pretende limar los detalles que distancian los 52.900 millones de pesos para fondos de seguridad y obras ofrecidos por el oficialismo en el último encuentro, y los 60 mil millones que pretende la oposición.

Desde el Frente de Todos aseguran que la diferencia de algo más de 7 mil millones es mucho dinero, pero mucho menos de los 50 mil millones que constituían la distancia original cuando se iniciaron las negociaciones. “Hoy se definiría”, aseguran desde el espacio oficialista, desde donde aseguran, con expectativa creciente, que “se trabaja para tratarlo en la sesión del 15 de diciembre”.

En las cercanías del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, apelan a la mesura en el marco de cómo se están llevando las negociaciones, pero coinciden en el horizonte cercano. “El miércoles vamos a saber si se aprueba el presupuesto en sesión del jueves”, aclararon a este medio desde el entorno del dirigente lomense.

Desde la oposición la mesura en la lectura de la situación está anclada en las condiciones necesarias para hablar de un acuerdo. “Si el Ejecutivo da respuesta positiva a los últimos requerimientos, respuesta que al momento no hubo, seguramente se pueda aprobar”, señaló a Buenos Aires/12 un diputado del PRO. No dudó en remarcar que “esa respuesta no está”.

En referencia a la próxima reunión entre partes, el legislador opositor explicó que “la convocatoria es de intenciones de avanzar, pero el acuerdo final no está”. De todas maneras, y al igual que con el criterio del Frente de Todos, en Juntos por el Cambio se respira un principio de acuerdo definitivo. “Todavía no está cerrado, pero sé que no están lejos”, concluyó el edil.