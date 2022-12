Argentina consiguió su tercer título mundial luego de vencer en la final a Francia en penales y las reacciones de los líderes de la región no tardaron en llegar. El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confesó su alegría por el campeonato mundial conquistado por Argentina. "Feliz con la victoria de los vecinos argentinos. Gran juego de Messi que merecía mucho y Di María", dijo Lula en un mensaje publicado en sus redes sociales. El líder progresista también felicitó al presidente Alberto Fernández, a quien definió como "amigo".

El triunfo de Argentina también fue celebrado por los seguidores de Lula, que en su mayoría apoyaban a la albiceleste, según una encuesta realizada por el mandatario electo en su propio Twitter. En el sondeo, el 57 % de sus seguidores dijeron que apoyarían al equipo del país vecino, mientras un 42 % aseguró que haría fuerza por Francia.

El presidente chileno, Gabriel Boric, también saludó el triunfo argentino. "Que hermoso es el fútbol. Un abrazo gigante a los hermanos argentinos. Su alegría cruza la cordillera", escribió en redes sociales el mandatario, junto con los emoticones de las banderas de Chile y Argentina. Boric siguió todo el partido y, mientras aun estaba en juego, publicó un mensaje de apoyo al país vecino: "¡Vamos, vamos, Argentina!".

El presidente chileno, fanático declarado del fútbol, no fue la única autoridad del gobierno que se pronunció a través de las redes. La vocera, Camila Vallejo, se refirió al retorno de la Copa a América latina: "¡Ay que sufrimos con esta inolvidable final! Gracias a ambos equipos por este tremendo partido. Felicitaciones a los hermanos y hermanas argentinas por el triunfo, ¡un orgullo que la copa vuelva a Latinoamérica!", publicó.

Por su parte el expresidente de Bolivia, Evo Morales, celebró "la Copa del Mundo más emocionante de la historia". En su cuenta de Twitter, Morales expresó: "Muchas felicidades a la selección argentina por su tercera copa mundial. La dupla Messi y Di María con gran categoría regaló la mejor alegría para la Patria Grande".



El presidente colombiano, Gustavo Petro, también celebró este domingo el título de la selección argentina y al mismo tiempo, abogó por el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, condenado a muerte en su país por apoyar las protestas por los derechos y libertades de las mujeres. "Muy bien por Messi, y por el pueblo argentino", escribió Petro en su cuenta de Twitter tras el triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Petro llamó a defender la vida del futbolista iraní, a quien se refirió en el mismo mensaje. "Y que Irán no mate el fútbol", escribió el presidente colombiano en alusión a Nasr-Azadani, de 26 años, que jugó en el Rah-Ahan, el Tractor y el Gol-e Rayhan de ese país. Nasr-Azadani fue acusado por el régimen iraní de un delito llamado moharebeh ("enemistad con Dios"), castigado con la ejecución en la horca por expresar públicamente su apoyo a las manifestaciones en favor de las mujeres.

Venezuela también se sumó a los festejos por el tercer título mundial albiceleste. "¡Argentina! Qué clase de final nos han regalado, un juego en el que dejaron su corazón y alma. Estamos felices y orgullosos de que la Copa del Mundial de Fútbol Qatar 2022 vuelva a Sudamérica. Estoy seguro de que mi amigo Diego (Maradona) está celebrando junto a nosotros. ¡Felicidades!", expresó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en su cuenta de Twitter.



Incluso desde el Vaticano, el papa Francisco pidió que los ganadores del Mundial "lo vivan con humildad" y convocó a "hacer crecer" el espíritu deportivo con el símbolo de la "pelota de trapo" como ejemplo. "Todos envían los mejores deseos a los ganadores. Que lo vivan con humildad. Y a los que no ganan, que lo vivan con alegría porque el mayor valor no es ganar o no ganar, es jugar limpio", planteó Francisco en una entrevista con el Canal 5 italiano televisada este domingo.



"Que ambos tengan el coraje de darse la mano", pidió en ese marco. "El deporte te ennoblece, te ennoblece aunque se haga con una pelota de trapo. Tenemos que hacer crecer el espíritu deportivo y espero que este mundial nos ayude a recuperarlo", insistió el papa argentino.