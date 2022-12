Desde la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Argentina está impulsando con otros países la creación de una comisión de expertos del organismo internacional que investigue las violaciones de derechos humanos en Irán. Esta semana podría haber definiciones sobre su conformación. Según pudo saber Página12, esto es resultado de la primera sesión especial que se hizo el 24 de noviembre en Ginebra para tratar específicamente la situación en Irán, donde el gobierno religioso mantiene a la población bajo constante represión luego de las manifestaciones desatadas por la muerte de Mahsa Amini y mientras crece en el mundo el reclamo por el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, condenado a muerte por participar en las protestas.



"El reclamo es en general, no es por una situación específica porque el organismo no puede personalizarlo", señalaron desde Cancillería. Aunque la iniciativa abarca también a Amir Nasr - Azadani, cuya condena a muerte mereció el inmediato repudio del Sindicato de Futbolistas (FIFPRO), que tiene 65 mil representados y se compone de 66 sindicatos a nivel mundial, al que se han plegado distintas personalidades y activistas del mundo entero. Todo ocurrió después de la muerte Mahsa Amini bajo la policía de la moralidad que la había detenido bajo el supuesto de no usar correctamente la hiyab.



Argentina ha sido "contundente y coherente", según calificaron fuentes diplomáticas al calificar el accionar de la representación argentina en la ONU para denunciar las violaciones de derechos humanos en Irán. "Votó a favor tanto en la Asamblea General en Nueva York como en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra las resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Irán, condenando las violaciones del régimen iraní", aseguraron en la cartera de Relaciones Internacionales. Además en distintos encuentros de la ONU la diplomacia argentina "pidió a Irán a poner fin, tanto en la ley como en la práctica, a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas y a respetar todos los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de opinión y de expresión, libertad de religión o de creencias y reunión pacífica y asociación".



No es la primera vez que Argentina muestra su rechazo a las políticas sesgadas contra la mujeres en el país islámico. A raíz de las muertes ocasionadas por fuerzas iraníes durante las protestas en más de 150 ciudades y arrestos masivos, la Argentina junto con países europeos, Estados Unidos, Canadá y Japón hizo el pedido de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos para tratar este tema, que fue convocada por el Presidente del Consejo de DDHH de la ONU, el argentino Federico Villegas Beltrán. En esa sesión del 24 de noviembre se recibieron informes de las violaciones de derechos humanos que están registrándose en todo el país y se decidió proponer un mecanismo de investigación, según explicaron desde la Cancillería. Ese mecanismo se aprobó por votación y la Argentina votó a favor. Formalmente establece "una misión internacional independiente para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en la República Islámica de Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022".

Entre la cadena de decisiones previas, la diplomacia argentina votó a favor el 14 de diciembre de una resolución presentada por la representación estadounidense "para dar por terminada la membresía de la República Islámica de Irán en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para lo que resta del período 2022-2026", según se informó en el ministerio. La resolución fue tratada en el marco de una reunión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, donde Argentina expresó "preocupaciones por la situación de mujeres, niñas y niños, defensores y defensoras de derechos humanos", señalaron en un comunicado.

Esta semana Federico Villegas Beltrán podría estar resolviendo quiénes integrarán la comisión para la investigación en Irán. La Argentina "ejerce una política exterior con una fuerte perspectiva de género, que promueve la equidad de géneros como valor esencial y es reflejo de todos los esfuerzos que realiza nuestro país a nivel nacional", destacaron las fuentes de la diplomacia argentina.

Mahsa Amini había sido arrestada el 13 de septiembre en Irán por la Policía de la Moralidad supuestamente por no haber utilizado de forma correcta la hiyab, el velo con el que las mujeres deben taparse el rostro en la religión musulmana. Fue llevada a la comisaría para que asista a una hora de reeducación, pero terminó hospitalizada y murió tres días después aparentemente por las torturas y los golpes de los policías. A partir de allí se transformó en un símbolo del feminismo y en el eje de las movilizaciones populares para reclamar por su muerte. Las manifestaciones populares fueron incesantemente reprimidas y según datos de la ONU ya hay más de trescientas personas muertas en las protestas de las que al menos cuarenta son niños y quince mil personas fueron detenidas.

En tanto, el 13 de diciembre el gobierno iraní condenó a muerte al futbolista Amir Nasr-Azadani tras participar en las protestas. El Sindicato de Futbolistas aseguró en su comunicado estar "conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, señaló el sindicato en un comunicado. El delito del que se lo acusó al exfutbolista del Rah-Ahan, de 26 años, fue de "estar enemistado con Dios" al ser detectado como uno de los participantes de las protestas y será ejecutado con un ahorcamiento público, indicó la agencia alemana de noticias DPA. A lo largo del Mundial de Qatar, el plantel de Irán se manifestó en apoyo al pueblo iraní y a las protestas, en lo que fue visto como un desafío por parte del Gobierno de la República Islámica.