El presidente Alberto Fernández salió a poner paños fríos a la controversia por la ausencia de la Selección campeona del mundo en los balcones de la Casa de Gobierno y puntualizó que esa decisión fue exclusiva de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "El homenajeado no era el presidente de la Nación sino los jugadores", dijo el mandatario" y sostuvo que el operativo “se desarrolló según lo que pidió la AFA”. “Yo no califico ni descalifico a nadie. Todos pusieron su mejor voluntad”, subrayó.

Además, el mandatario relativizó la versión de que hubo jugadores del plantel que no querían ir a la Casa Rosada. “No lo sé pero tampoco me preocupa”, dijo y puntualizó que su decisión “siempre fue no mezclar la política con el fútbol”, porque cada vez que eso ocurre “es para arruinarle la vida a los hinchas”.

Es más, “cuando hubo elecciones en la AFA me pidieron que apoyara a uno o a otro, pero siempre dije que no porque el presidente de la república no está para eso”.

Por eso, subrayó, “la Selección no es mía ni del Frente de Todos ni de la oposición. Es de todos”, y ese fue el motivo por el cual el Gobierno decretó el feriado nacional.

Según el primer mandatario, el motivo por el cual los jugadores no cumplieron con la tradición de llegar hasta la sede del Poder Ejecutivo fue por cansancio tras un viaje largo, 45 días de concentración y una exigencia física agobiante.

“La causa que me transmitieron fue el agotamiento y la dificultad para llegar. Todo lo entiendo. Los homenajeados eran ellos, no era el presidente de la Nación”, dijo y reconoció que, por ello, al faltazo “no le doy ninguna trascendencia”.

En este sentido reconoció que “hay muchas lecturas de ese hecho, todas respetables, todas atendibles”, pero “en lo personal, si la decisión tuvo que ver con no meterse con la política, me encanta hacer escuela de que el fútbol no se meta con la política”.

“No me importa no haberlos recibido si no querían hacerlo porque estaban cansados. Los respeto y les agradezco (…) Yo creo en el estado de derecho, creo en la República, creo en las libertades individuales y las respeto. Y si estaban cansados y querían terminar cuanto antes, está bien. No me siento ofendido”, argumentó durante una entrevista por Radio con Vos.

También desmintió las versiones de que intentó y no pudo comunicarse con algunos jugadores del equipo nacional. “No hablé con nadie ni lo intenté”, dijo y exceptuó de ello a Alejandro Papu Gómez, “que me escribió en Instagram un mensaje muy cariñoso”. Lo cierto es que “no hablé con ellos”, agregó aunque no obstante dejó una puerta abierta: “Ya habrá tiempo para hacerlo”.

El mandatario también aceptó las críticas de ser el presidente que no pudo recibir en Casa de Gobierno a una Selección campeona del mundo. No obstante, respondió, “debo ser el único en cuyo mandato se ganó la Copa América, la Intercontinental (de las Confederaciones) y la del Mundo”.

El operativo de seguridad de la caravana de la Selección

Por otra parte, el Presidente se expresó satisfecho por el operativo de seguridad que acompañó a la Selección durante el trayecto que pudo hacer, aunque no haya llegado al centro de la Ciudad de Buenos Aires. “Celebré mucho ver a la gente disfrutar, era lo que yo quería. El pueblo después de tantas amarguras y cosas difíciles, salió a las calles a expresar gratitud y admiración hacia un equipo de fútbol que hizo algo muy importante”.

"No somos el pueblo de miércoles que nos quieren hacer creer, sino que somos un pueblo maravilloso como el que vimos ayer (...) Al pueblo argentino hay que cuidarle el estómago, el bolsillo y el espíritu. Y ayer le cuidamos el espíritu".

Destacó que “el operativo se desarrolló con todo lo que pidió la AFA” y comprendió que no haber llegado al Obelisco “puede ser una frustración que viven los dirigentes y la Selección”. No obstante, “si uno ve la alegría que hubo en las calles el objetivo estuvo cumplido”.

Agregó que “ayer todo transcurrió en orden, alegría y sin inconvenientes y explicó que “lo que pasó fue que la caravana no pudo seguir por la cantidad de gente que había”.

“Seguramente el presidente de la AFA tuvo la voluntad de que el recorrido fuera más extenso y se hiciera en mejores condiciones, algo difícil de organizar en las condiciones de ayer. Por eso yo no califico ni descalifico a nadie. Todos pusieron su mejor voluntad”, concluyó