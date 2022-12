Miguel Pichetto lanzó un ultimátum a Mauricio Macri para que defina si va a ser candidato presidencial o no en 2023 dentro de Juntos por el Cambio. “Tiene que decir qué hará porque en política las indefiniciones y el vacío no van”, lanzó el auditor general de la nación y ex compañero de fórmula de Macri durante el cónclave de fin de año del Encuentro Republicano Federal, la pata peronista de la alianza macrista. Aunque Macri, tras un mes de estadía en Qatar para ver el Mundial de Fútbol como titular de la Fundación FIFA, no parece tener apuros por las definiciones sobre su futuro político y ya está instalado en su “lugar en el mundo” --su mansión en el Country Cumelén de Villa La Angostura-- para pasar las fiestas y tomarse vacaciones junto a su familia.

“Ha vuelto el ex presidente Macri y tiene 40 a 50 días para definir que va a hacer. Es una figura, clave, importante y estratégica, creo que tiene el liderazgo internacional y reconocimiento, pero tiene que definir que va a hacer”, sentenció Pichetto este jueves ante la militancia peronista-macrista que lo escuchaba en la sede porteña del sindicato Gastronómico que conduce Dante Camaño. Allí también lo escuchaban Jorge Pirra, Ramón Puerta, Andrés Cisneros, Juan Carlos Sánchez Arnau, Rodolfo Barra, Adrián Menem, entre otros.

“En la etapa que viene en Argentina no hay espacios para amateurs, ni para un nuevo fracaso”, insistió Pichetto ante su tropa que tributa a la alianza opositora. “Estamos frente a un fin de época, consolidándose hacia las próximas elecciones con una visión de un capitalismo productivo, todos con la convicción de que Argentina sólo va a crecer trabajando y produciendo”, pronosticó el ex senador tras afirmar que “la cultura del pobrismo está derrotada” y promover que “Argentina es un país que necesita administración y orden en forma urgente".

“El PRO tiene que ordenarse fuertemente de cara al año que viene y definir el liderazgo. Esta fragmentación del PRO nos preocupa”, fue otra de las frases que Pichetto soltó ante los dirigentes que lo secundan.

Un día antes, Pichetto se reunió con Macri en un bar de la zona norte del conurbano. En el también participaron Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño, y Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo de la Nación. Allí, el ex Presidente les pidió un balance y repaso de la situación política de JpC y del contexto político nacional, para ponerse a tono con lo doméstico tras el mes en Qatar mirando partidos de fútbol. Al otro día, Pichetto lanzó el ultimátum al ex mandatario ante su propia tropa.

Pero Macri no parece inmutarse por la ansiedad de su excompañero de fórmula. Tras el encuentro entre ambos, el expresidente ya estaba en camino a Villa La Angostura para sus vacaciones junto a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia.

Hasta allí viajaría el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta antes de fin de año. Se especula, según dejaron trascender desde el Gobierno de la Ciudad, que Larreta podría coincidir con Macri en el exclusivo Cumelén Country Club el próximo 27 de diciembre para buscar avanzar en la estratégica política del PRO –en medio de una interna feroz-- de cara a las elecciones de 2023.