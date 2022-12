Luego de 13 horas de acampe frente a la sede del ministerio de Desarrollo Social, las organizaciones sociales pertenecientes a Unidad Piquetera (UP) llegaron a un acuerdo con funcionarios de la cartera que dirige Victoria Tolosa Paz. Durante la madrugada, los manifestantes consiguieron el compromiso por parte del Gobierno de entregar las herramientas de trabajo y los alimentos adeudados en diciembre, además de agendar una nueva reunión para el próximo miércoles, donde se tratarán otros temas pendientes, como es el caso de las bajas en los planes Potenciar Trabajo. Los dirigentes piqueteros, en tanto, mantienen el "estado de alerta" a la espera de que se cumpla lo pactado, aunque manifiestan su descontento con la situación: "No tendríamos que estar saliendo a la calle para que eso suceda”, aseguran.

La reunión entre los referentes de las organizaciones y los funcionarios de Tolosa Paz comenzó a las 20 y finalizó cerca de las 2 de la madrugada. A través de un comunicado, los referentes de UP aseguraron que "luego de 13 horas de piquetes en todo el país y de una ocupación pacífica del edificio del ministerio", se levantó el acampe pero "se mantiene el alerta general hasta el cumplimiento de los acuerdos conseguidos". Además, destacaron la existencia de "compromismos de un cronograma concreto para todo el país", aunque aun no hay una fecha precisa de entrega. Se trata de productos para la canasta navideña y alimentos secos, así como también las herramientas pautadas en convenios atrasados.

Tras el encuentro, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, afirmó: "Logramos que todos nuestros compañeros y compañeras tengan un pan dulce, un turrón y algo para festejar porque también queremos festejar las Fiestas y también queremos festejar el triunfo de Argentina". Asimismo, destacó el compromiso del Gobierno de cumplir con los convenios de herramientas para los emprendimientos productivos: "Eso es muy importante porque hace meses que estaban parados y hace que los compañeros tengan mejores condiciones de trabajo".



Sin embargo, alertó sobre nuevas manifestaciones en caso de incumplimientos en lo acordado: "Les advertimos a los funcionarios que si este cronograma no se llega a cumplir a partir del lunes, la semana que viene volvemos acá con un nuevo acampe piquetero".

La movilización comenzó el jueves al mediodía bajo la consigna "Por una Navidad sin hambre" frente al edificio del ministerio de Desarrollo Social, en la intersección de la Avenida 9 de Julio y Moreno. Luego de concentrarse en las inmediaciones del Obelisco, los manifestantes arribaron a las 15.30 a la sede del ministerio, donde se instalaron con sus carpas, dispuestos a quedarse "por tiempo indefinido" o hasta ser recibidos por la ministra, según habían anticipado. Además del compromiso de entrega de alimentos y herramientas, las organizaciones protestaron por las bajas en el programa Potenciar Trabajo y en rechazo al bono anunciado por el Gobierno de $13.500 en dos tramos.



"Luego de 6 horas, mientras afuera se desarrollaba un acampe de 40 mil personas, se largaba la lluvia y no se movía nadie, la respuesta llegó: el miércoles nos recibirá Tolosa Paz”, destacó Silvia Saravia, coordinadora nacional territorial de Libres del Sur. Según informaron, la reunión comenzará a las 15 y servirá "para discutir otros temas de fondo que quedan pendientes".

En este sentido, Saravia agregó que “el miércoles le plantearemos varias cosas a la ministra: no puede desacoplar el Potenciar Trabajo del salario mínimo, vital y móvil, cosa que hizo de hecho al pagarse este mes un bono y no el aguinaldo, como corresponde. También llevaremos el caso de las injustas suspensiones de pago de varias compañeras tras el informe que hizo la Afip. Por último, hablaremos de una serie de cuestiones que el Ministerio debe abordar de otro modo: la celeridad en que lleguen herramientas a espacios de trabajo y la regularización de entrega de alimentos. No tendríamos que estar saliendo a la calle para que eso suceda”.

Entre otras actividades, los manifestantes realizaron un partido de "fútbol piquetero" donde se enfrentaron "Argentina vs. el hambre y el ajuste". Asimismo, los referentes de UP aseguraron que la jornada de protesta se replicó en 63 ciudades de 23 provincias del país con acampes y cortes de ruta.