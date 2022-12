Por cuarto año consecutivo, la Red Puentes Salta organiza una cena navideña para personas en situación de calle y vulnerabilidad, también para quienes estén solas y deseen compartir este momento. La actividad será en el Parque San Martín desde las 20.00 en la ciudad de Salta. Además, realizarán actividades similares en Orán y Rosario de Lerma.

La coordinadora de la Casa de Puentes, Fernanda Sánchez, que este el cuarto año consecutivo en que organizarán la cena navideña, dijo a Salta/12, "En principio es para personas en situación de calle y con problemas de consumo que venimos acompañando, también para personas que están solas, o de viaje, para quien no tenga a donde ir o con quién compartir".

La organización tiene previsto ubicarse en el parque desde las 20.00 hasta las 3 a.m. que es el horario límite del permiso otorgado por el municipio para ocupar el espacio público. Indicó que se instalarán frente al teleférico.

También en Orán, la delegación de la Red Puentes entregará viandas en hospitales y en los alrededores de la terminal "donde hay muchas personas en situación de calle", y tienen previsto armar una mesa navideña en la plaza de la localidad. Asimismo, en Rosario de Lerma también tienen planificado replicar la cena navideña en la plaza.

La Red Puentes depende de la organización Nuestra América, quienes asisten a personas con problemáticas de consumo de sustancias estupefacientes y alcohol. Sánchez dijo que en este tiempo vienen trabajando con alrededor de 70 personas en situación de calle, de las cuales la mayoría tiene consumos problemáticos.

Dijo también que esperan alrededor de 150 personas para este sábado en la cena navideña. "Vamos a estar desde las 20, queremos llevar música, un profesor va a llevar su guitarra. Vamos a ponerle tono festivo, pondremos un ropero comunitario, hicimos la convocatoria para sumar artistas, todavía no me escribió ninguno. Sí me hablaron voluntarios para la preparación de la comida y del evento", contó. Añadió que quienes quieran colaborar pueden hacerlo con gaseosas o fruta, porque ya recibieron donaciones para la comida. También necesitan ropa para adultos y adultas.

La coordinadora contó que el año pasado hicieron un relevamiento y "había solo en el microcentro salteño 355 personas en situación de calle. Hay una mayoría de personas adultas, hombres. Algunas son familias que tienen niñes".

Además de la Red Puentes, circuló por whatsapp un breve cronograma de comedores y merenderos que organizaban comidas para compartir con centenar de personas desde el 22 de diciembre en distintos barrios. Sánchez señaló que la situación social es muy crítica en Salta.

"Todos los espacios comunes donde estamos brindan algo diferente en estas ocasiones", contó Sánchez y agregó que desde la pandemia, aumentó "un montón" la demanda de las familias en los comedores y merenderos de las organizaciones sociales en los barrios. "No hay mercadería que alcance", señaló.

La miembra de Nuestra América vincula el hambre en la provincia a "la falta de trabajo". Señaló que como organización vienen pidiendo a la municipalidad de Salta "que dé trabajo a las cooperativas" que están integradas por vecinos y vecinas de los barrios.



En ese sentido, dijo que la "Secretaría de Integración Socio Urbana tiene fondos nacionales, que bajan a los municipios. Por cada obra el 25% debe ocupar a personas de los barrios. Lo pueden trabajar tranquilamente con las cooperativas de trabajo pero le dan a las empresas que están llenas de plata", reclamó Sánchez.

"Ojalá podamos decir que a un merendero no fue nadie", sostuvo, y consideró que ese día será cuando las personas tengan las comidas necesarias en sus hogares.

Según indicó Sánchez, Nuestra América tiene en capital 27 espacios socio comunitarios con merenderos y comedores, "alrededor 60 o 65 personas, la mayoría niñeces". También tienen espacios idénticos en Orán, Tartagal, Vespucio, Salvador Mazza, Embarcación, Isla de Cañas, Iruya, Colonia Santa Rosa, Pichanal, Rosario de Lerma, Seclantás, La Poma, Cachi, La Viña y Guachipas.

La referenta indicó que tienen unidades productivas en proceso de conformación legal en cooperativas: de reciclado en Orán; de construcción, textil, y panadería en Salvador Mazza, y otra de producción de verduras en los Valles.

Contó que cuando se formó "La Mesa del Hambre", de la que participaron las organizaciones sociales en diálogo con el gobierno provincial, consiguieron herramientas de trabajo para las cooperativas.

La casa Puentes abre de 8 a 18 horas, acompaña a personas con consumos problemáticos o adicciones a los estupefacientes y alcohol. También orientan a sus familiares. Desarrollan diferentes actividades preventivas de concientización y sensibilización. (Para colaborar con la cena navideña, se puede contactar con la organización al teléfono 3874074186)