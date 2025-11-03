El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participó este sábado en el evento de entrega de las obras de ampliación del Puerto de Belém, donde anclarán los hoteles flotantes que hospedarán a las delegaciones de la COP30.



Las obras del puerto de Outeiro, avaluadas en aproximadamente 233 millones de reales (43 millones de dólares), comenzaron a mediados de abril de este año e incluyeron la ampliación del muelle, de 261 metros a 716 metros, con una capacidad de desplazamiento de ochenta mil toneladas, el doble de la capacidad anterior.



Los hoteles flotantes en el puerto -ubicado a aproximadamente veinte kilómetros del centro de convenciones Parque da Cidade, el espacio que hospedará la cumbre- fueron una de las respuestas del Gobierno nacional a la limitada capacidad hotelera de la ciudad amazónica de Belém, estimada en unas veinte mil camas.

. Es importante que las personas conozcan otras regiones de Brasil", expresó Lula en un vídeo divulgado en sus redes sociales.Pese a los problemas de alojamiento, que han generado las quejas de muchos países,, por lo que se excede el quórum necesario para tomar decisiones.Para aliviar la presión inmobiliaria,, de modo que sea realizada antes de las deliberaciones técnicas, del 10 al 21 de noviembre.Según fuentes oficiales, una vez finalizada la cumbre