Se reúne el nuevo gabinete, con Adorni y Santilli
El presidente Javier Milei reúne hoy por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada.
Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.
Está previsto que también asista el resto de los funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno, para quien también será su primera reunión con todos los ministros.
El Gabinete de Milei tendrá que volver a modificarse en breve, ya que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, saldrán del equipo para asumir sus bancas en el Congreso.
Milei vuelve a Estados Unidos esta semana y se reencontrará con Trump
El presidente Javier Milei volverá esta semana a los Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre que se celebra en la ciudad costera de Miami y, de la que formarán parte su par Donald Trump y la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado. Se espera también la presencia de Lionel Messi.
En principio, el próximo miércoles el mandatario le tomará juramento al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni y luego partirá pasadas las 15 en lo que configurará su viaje número 14 al país del norte.
El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.
De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.
Adorni dice que ni él ni Santilli fueron "candidatos testimoniales"
El designado jefe de Gabainete, Manuel Adorni, intentó explicar su decisión de asumir un nuevo cargo en el Poder Ejecutivo pese a haber asegurado que pensaba jurar como legislador porteño el 10 de diciembre.
“Candidato testimonial es el que se presenta como candidato sabiendo que no va a asumir, y no es el caso de Santilli ni el mio”, justificó Adorni, y dijo: “Uno se debe al Presidente. Siempre dije que iba a estar donde me pida el Presidente”, expresó el actual vocero Presidencial en declaraciones televisivas.
Consultado sobre la crítica que formuló el expresidente Mauricio Macri hacia su designación, expresó que el titular del Pro “tiene derecho de opinar lo que quiera, porque esto es parte de la libertad de cada uno”, pero advirtió que “tal vez le jugó una mala pasada el sentimiento de nostalgia de otros tiempos”.
“El equipo de ministros y el jefe de gabinete lo elije el Presidente, como el eligió en su momento a Marcos Peña y a todo su equipo, y de hecho terminó con problemas económicos y con el regreso del kirchnerismo”, sentenció.
Santilli aseguró que hará lo que tenga que hacer para lograr las reformas que promete Milei
El nuevo ministro del Interior y diputado electo, Diego Santilli, aseguró que lo sorprendió el llamado del presidente Javier Milei, aunque rápidamente aceptó el ofrecimiento. Su objetivo, afirmó, es trabajar para “seguir avanzando” en las reformas planteadas por el oficialismo.
Cabe resaltar que, tras ganar las elecciones en provincia de Buenos Aires, fue elegido diputado por La Libertad Avanza. No obstante, la aceptación del cargo como ministro lo convirtió en la segunda figura oficialista, junto al nuevo jefe de Gabinete Manuel Adorni, en ser candidato testimonial y, por ende, no asumir el cargo para el que fue elegido.
“Me sorprendió el llamado del Presidente. Charlamos el otro día, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Me citó para charlar. Me dijo ‘venite en cuanto puedas para la Quinta’. Obviamente que le dije que sí al instante”, detalló Santilli a la prensa, a la salida de la Quinta de Olivos.
Un histórico saltimbanqui para dotar de más "casta" al gabinete
Se terminaron las especulaciones: este domingo el Gobierno anunció que el nuevo ministro del Interior será Diego Santilli. Después de arduos debates y del enojo de Mauricio Macri porque no le dan lugar en la gestión --el que no llora no mama--, Javier Milei definió que incorporará a la Rosada de manera formal a la parte del PRO que decidió pintarse de violeta, tal como lo hizo Santilli, que fue quien encabezó la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires durante la última elección, en una de las tantas candidaturas testimoniales que propuso LLA.
El anuncio se dio dos días después del cambio en la jefatura de Gabinete, donde Manuel Adorni ingresó en lugar de Guillermo Francos. El que seguirá quedando fuera del esquema "formal" y sin "responsabilidades con firma" es el asesor Santiago Caputo, quien durante el fin de semana había sonado para ese mismo cargo, aunque ampliado en una suerte de supercartera.