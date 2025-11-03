Noviembre arranca con otro golpe al bolsillo. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó este lunes un nuevo esquema de tarifas de electricidad para las empresas Edesur y Edenor que centralizan el servicio en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires, con aumentos que comenzarán a regir a partir del 1 de este mes.
A través de la resolución 744/2025, publicada en el Boletín Oficial, se establece un incremento del 3,53% con respecto a octubre para los clientes de Edesur. En la misma línea, mediante la resolución 745/2025, se dispone un aumento del 3,6% con respecto al mes anterior para los clientes de Edenor.
Según se indica, las subas alcanzan a los usarios residenciales de los tres niveles definidos por el esquema de segmentación:
- N1: sin subsidio
- N2: menores ingresos
- N3: ingresos medios
Asimismo, el ENRE aprobó nuevas tarifas para los clubes de barrio y de pueblo y Entidades de Bien Público.
Tarifas de luz: nuevo modo de medir el consumo
A través de la Resolución 730/2025, el ENRE autorizó a Edesur y a Edenor a modificar el período de facturación para sus usuarios residenciales (Tarifa 1). De este modo, pasarán de la lectura bimestral a la lectura y facturación mensual de los medidores.
Con este cambio, se busca brindar una "señal más clara, transparente y oportuna" del consumo, permitiendo a los usuarios un "mejor control y autogestión" de su economía y sus hábitos energéticos.
El proceso de migración al nuevo sistema implicará un "Período de Transición", durante el cual se podrán generar ajustes o superposiciones en la facturación. Ante esta situación, el ENRE estableció una serie de condiciones obligatorias para las distribuidoras:
- Planes de pago sin interés: Por los saldos remanentes o ajustes que se generen debido al cambio de metodología, Edesur y Edenor deberán ofrecer planes de facilidades de pago "sin anticipos ni aplicación de intereses".
- Ajuste en al menos dos facturas: Los montos de ajuste deberán dividirse, como mínimo, en dos liquidaciones de Servicio Público (LSP), y deberán consignarse de forma diferenciada en la factura bajo la leyenda “Ajuste migración mensual (/)”
- Prohibición de corte por falta de pago: las distribuidoras "deberán abstenerse de implementar todas las acciones de morosidad y corte de suministro por falta de pago" de las LSP que se emitan a raíz de esta modificación.
- Comunicación clara: las empresas deberán implementar un "plan de comunicación adecuado" que explique de forma "clara y fácilmente comprensible" el alcance de la nueva metodología
- Costos a cargo de las empresas: El ENRE dejó en claro que la autorización no implica "reconocimiento en tarifa de los mayores costos operativos" en que puedan incurrir las distribuidoras por la implementación de la lectura mensual