El gobierno, tal como anticipó el lunes el Presidente Alberto Fernández, presentó este martes dos escritos --mediante el procurador del Tesoro, Carlos Zannini-- para que la Corte Suprema de Justicia suspenda los efectos del fallo que ordenó que el gobierno nacional debe aumentar arbitrariamente el porcentaje que le paga por coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 2,32 a 2,95. Además, el Presidente recusó a los ministros de la Corte por considerarlos parciales. El fallo de los supremos, según dice el escrito, fue “arbitrario, injusto y parcial”. Los gobernadores que firmaron con el Jefe de Estado la carta que presentó el jueves pasado diciendo que el fallo era "incumplible" confirmaron a Página12 que están ultimando una presentación judicial, que esperan poder presentar hoy miércoles ante la Corte Suprema de Justicia. Sería una distinta a la de Zannini porque, según explicaron, "son diferentes por las características de cada parte". "La CSJN no nos aceptó como amicus ni para ser parte en el expediente", recordaron. Varios gobernadores estuvieron reunidos con Fernández en Santiago del Estero y otros tuvieron un encuentro en Casa Rosada del que no participó el mandatario.



Antes del discurso de CFK --que criticó al Poder Judicial y dijo que la Corte "le va a dar plata a Larreta para la campaña"-- Axel Kicillof, Jorge Capitanich y Omar Perotti estuvieron en Casa Rosada. Por más que el tema de la coparticipación fue parte de la reunión, a la salida sólo hablaron de la Hidrovía, motivo original del encuentro. Mientras tanto, los teléfonos de todos ellos estuvieron al rojo vivo terminando de ultimar detalles de la presentación judicial que concretarían ante los supremos.





Las presentación de Zannini

“A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales”, dijo Zannini en la presentación. Luego, cuestionó que los supremos “al adoptar la medida cautelar adelantaron su criterio con relación a varios aspectos de la controversia, que son cruciales para la definición del fondo de la cuestión debatida". Por último, añadió que "tal circunstancia justifica que los señores magistrados de este Tribunal que suscriben la sentencia del 21 de diciembre del año en curso se aparten de la causa”.

Para el gobierno la sentencia de la Corte sobre este tema debe dejarse sin efecto porque afecta al principio de división de poderes. También cuestionó que la Corte fijó un aumento en el porcentaje de la coparticipación que recibe CABA, pero no aclaró el porqué del monto. “Ese porcentual no aparece justificado en modo alguno en los fundamentos del fallo --allí radica una de las razones de la arbitrariedad en la que incurre--, lo cierto es que la adopción de ese método de compensación a la CABA --calculado como porcentual de la coparticipación--, cualquiera hubiera sido el porcentaje adoptado, importa ya de por sí una definición sobre uno de los aspectos centrales debatidos", indicó la presentación.

El procurador, por último, pidió el apartamiento de los cuatro jueces de la Corte por anticipar un criterio y agregó: “En este escenario, el Estado Nacional no puede aguardar, respecto del recurso de revocatoria in extremis que interpondrá luego de este escrito, ni a la hora de una definición sobre el fondo de este proceso, una decisión dotada de la objetividad que debe guiar al juzgador al tiempo de la emisión de su pronunciamiento definitivo”. Y subrayó que particularmente Rosenkrantz, "por una razón de delicadeza y decoro suplementaria debería excusarse de seguir actuando en el caso", ya que intervino como letrado patrocinante, al servicio de la parte actora en ese el caso “Santa Fe, Provincia de c/Estado Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad”. "En ambos casos existe un trasfondo vinculado con el régimen de coparticipación federal de recursos fiscales", detalló.

La presentación de CABA y la feria judicial

Además de la presentación del gobierno, la Corte Suprema recibió este martes una presentación del Gobierno de la Ciudad que cuestiona al gobierno nacional por "incumplir la medida cautelar". Argumentó que aún no le depositaron el dinero que debía salir de los fondos del Banco Nación y no tomaron como válida la opción que ofreció el Presidente de pagar por 90 días con bonos TX31. La denuncia es por delitos de desobediencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. Desde la oposición --los diputados Fernando Iglesias y , Sabrina Ajmechet-- también avanzaron con una denuncia, entre otros, contra el Presidente y los 14 gobernadores firmantes por "sedición y traición a la patria".

El mismo día que ingresó el escrito del Gobierno a la Corte, el juez Horacio Rosatti comenzó su licencia. Hoy hará lo propio Carlos Rosenkrantz. La feria judicial comenzará el 1° de enero y durante todo el mes solo se tratarán cuestiones "urgentes", entre las que no entraría la coparticipación. Es decir, se estima que todo quede frenado hasta febrero.

La palabra del Presidente y de los gobernadores

Los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Chaco, Jorge Capitanich y de Santa Fe, Omar Perotti, estuvieron con el Presidente y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y del Interior, Eduardo de Pedro en Santiago del Estero por una reunión de los Bajos Submeridionales. Además, inauguraron un acueducto.

El Presidente aclaró allí que "los diarios dicen que el viernes desobedecí la orden de la Corte y que el lunes la cumplí. El viernes dije que no podía cumplir la orden que dio la Corte Suprema y hoy digo que no la puedo cumplir", y agregó que "el Gobierno no puede pagar sentencias que no estén presupuestadas". Por último, sostuvo que "no es justo que a la ciudad más opulenta de la Argentina se le destine semejante cantidad de dinero".

Antes habló Zamora. "Estoy denunciado por una candidata porteña y un candidato porteño, que quieren meterme preso. No me importa, que me vengan a buscar. No me voy a escapar al Uruguay como el único prófugo que tienen (haciendo referencia a Pepín Rodríguez Simón). Si tengo que ir preso por defender el federalismo y a Santiago del Estero, aquí estoy”, dijo. Además señaló que la obra que inauguraron "vale un día de coparticipación que ya nos robaron entre Macri y Larreta y que ahora nos quieren volver a robar". Los gobernadores, advirtió, van a defender el federalismo, "no como desde el centralismo porteño, que se sienten dueños del país al cual detestan”.

Perotti, uno de los que no firmó el escrito de 14 gobernadores, emitió su opinión. Para él "el centralismo hizo mucho mal a Argentina", y cuestionó que "el AMBA es una aspiradora de recursos de todo el territorio productivo del país y del interior". El gobernador añadió que para él es necesario debatir una "nueva ley de coparticipación", y explicó que no se pronunció antes porque "buena parte de los fundamentos del último fallo de la Corte toma lo que las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis argumentaron y fueron favorecidos en una instancia de contienda contra la Nación". "Uno no puede estar a favor de un fallo cuando lo favorece y en contra cuando hay alguno que no le gusta", agregó.