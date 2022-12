#Cromañón Mañana se cumplirán 18 años de la noche fatídica del desastre de República Cromañón, cuando la pirotecnia encendida dentro del local durante un show de Callejeros, sumada a las malas condiciones del lugar y a las irregularidades en los controles la organización, terminaron provocando la muerte de 194 personas y generando todo tipo de heridas imborrables en cientos de pibas y pibes. Desde las 18, la agrupación No Nos Cuenten Cromañón hará un acto homenaje a víctimas y sobrevivientes en el Obelisco, con shows de La perra que los parió, Peteco Carabajal, Ojos Locos y Peligrosos Inocentes.

#HacelaSimple Al igual que la Scaloneta, la selección de nueva música se arma con representantes de todos lados, como el rionegrino Lisandro Aristimuño (No ves tal vez, feat Jono Mc Cleery), el chubutense Fläuta (Sprite con cloro), la sanjuanina Martina Flores (La excepción), el platense Seba Rosello (Celular), el misionero Emiliano Augusto (Bandera), los marplatenses Los Médanos (Regresiones), los cordobeses Los Monkys (Alto viaje) y Tano Lunghitano (Manija), el tucumano Chuka Hurtado (Llegando en diez) y los santafesinos Yordi (Tal vez), Laucha Bass (Transas), Kaztroh (En el mismo juego) y Gustavo De Marco (No me lo merezco, con German Croci y Maca Revolt) y la porteña Aila (Aullar).



#Festivalipsis El Lollapalooza 2023 confirmó sus sideshows, que incluirán a los texanos Cigarettes After Sex el 15/3 en Vorterix, un DJ set de Sofi Tukker el 16/3 en Niceto Club, a los californianos Wallows el 16/3 en Vorterix, a Rise Against el 20/3 en Vorterix y un dj set final de Polo & Pan el 21/3 en Niceto Club.

#CualquieraPuedeGooglear Clic de tres cifras: Massacre celebró sus 100 toques en La Trastienda con un recital sorpresa en la calle y el anunció el show Riesgo Rex, el 19/5 en el Gran Rex. Clic en pantalla: si andás buscando series, los paradigmas del príncipe azul y del mundo sin amor romántico chocan en la argentina Todxs somos Maca (de Naomi Stein, ya en UN3.tv); y si preferís películas, tenés la secuela del clásico sci-fi Blade Runner 2049 (de Denis Villenueve, ya en DirecTV GO). Clic en un cumple: la banda 1943 celebra su primer cuarto de siglo con su DVD 25 años, grabado en directo en Casa Rock. Clic en bandeja: Hernán Cattaneo reeditará su clásica fiesta Sunsetstrip 2023, que ya agotó entradas para la fecha del 4/3 en Ciudad Universitaria y tendrá segunda vuelta el 5/3.

#Cursos&Concursos La Fundación Latin Grammy anunció la beca Nicky Jam, que con el rapero estadounidense como padrino premiará a un estudiante con una licenciatura de cuatro años, y dará 43 becas adicionales en el Berklee College of Music, para las que se puede concursar hasta el 10/4. Y más acá, el Santiago del Estero Film Fest tiene abierta hasta el 10/2 su convocatoria gratuita a cortos y largometrajes para su exhibición.

#JoystickDivision Anotá por si te pasás con los brindis y te olvidás: desde el 3 de enero van a estar para bajar gratis para suscriptores de PlayStation Plus los juegos Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 y Axiom Verge 2; y en paralelo hasta el 6/1 siguen en oferta FIFA 23, CoD: Modern Warfare 2, Horizon Forbidden West, Elden Ring y más, con hasta un 50% de descuento y rebajas adicionales para usuarios Plus Extra y Deluxe. Por el lado de Xbox, además de las rebajas de fin de año, también hay recompensas exclusivas para League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics y Valorant para quienes vinculen su cuenta de Riot Games a la membresía Game Pass. Y para quienes juegan en PC, Steam también tiene sus Rebajas de invierno hasta el 5/1, con cantidad de indies y juegos AAA con hasta 95% off.



#CoverMe El chileno El Perseguidor sacó el EP Nuevo decadentismo, con reversiones de temas del under del punk argentino originales de Loquero, Eterna Inocencia y Flema. Y también en plan de rescate regional, el compilado La luz no deja de pulsar trae 17 tracks con versiones de temas solistas de Cerati a cargo de artistas emergentes de Latinoamérica, de Mandale Mecha a Natural Killer Sound System y de Deer MX y Ana Barajas al Chino Mansutti con Juli Gervasoni.

#VideosConCrema Brian Di Maio ironiza sobre dirigentes políticos en situación de entrevista televisiva en el clip de Farsantes. Un Muerto Más clava irresistible POV de bote, remo y laguna de San Miguel del Monte en el de Frutillas con crema, apertura para su flamante disco Verano en invierno. Re Signados alucina entre fuego, nubes, noche, velas y una mansión siniestra en el de Más allá del amor. Marttein se pega un poderoso mal viaje en Arrastrame, que suma cameo de Electrochongo y promociona el EP Una Navidad con Marttein. El proyecto audiovisual Santa Fuego estrenó clip tribal, rítmico, hipnótico y cinematógráfico para Bululú. Pablo SK cuenta una historia en animé, con ilustraciones de Renato Meyer Guardia, en el de Milagro. Y Marina Fages anticipa su nuevo disco con el video de Escama de vidrio, animación pictórica hecha por ella, con vapores de naturaleza, fauna, fuego y ecodestrucción.





