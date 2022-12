“Nos pidieron que tomáramos el bastón de mariscal”, dijo Axel Kicillof. Y cerró: “Tomamos el bastón de mariscal y vamos a recorrer la Provincia para explicar que estamos defendiendo nuestro futuro.” Con esa alusión al pedido de Cristina Fernández de Kirchner, expresado en el acto de Avellaneda el martes 27, fue que el gobernador bonaerense terminó su discurso en La Plata. Lo dijo durante un encuentro en la plaza de las calles 20 y 53, que fue convocado como “una mateada con los vecinos y las vecinas” y terminó siendo, al mismo tiempo, un balance de gestión y un programa político para el año electoral 2023.

Kicillof venía de un encuentro con los gremios estatales para cerrar las paritarias de 2022. Les garantizó una suba salarial suplementaria de un 10 por ciento promedio, que significa un piso anual de un 97 por ciento para entre otros gremios, los docentes y los judiciales.

“El Estado son ellos que nos curan, nos cuidan y nos enseñan”, dijo ya en la plaza, sobre una tarima, mientras a su derecha lo esperaba un termo metálico con el pico rojo abierto.

Ya desde temprano vecinos y vecinas se instalaron con reposeras y mates, y después el gabinete, mencionado integrante por integrante durante el discurso, se desparramó entre ellos. Hubo banderas de las agrupaciones jóvenes del sindicato UPCN, del Frente Amplio Peronista y de La Cámpora.

Juan, de Ringuelet, dijo a este diario: “Hemos sufrido demasiado como bonaerenses. En mis cincuenta años viviendo aquí, jamás me sentí tan protegido como por este gobernador. Le pido que se quede, y no por cuatro años más. Que se quede para siempre. Sinceramente lo quiero mucho, y ojalá pueda abrazarlo en algún momento”.

Kicillof no se movió un milímetro de la táctica que viene utilizando: gestionar, explicar esa gestión, relacionarla con la política nacional y con el pasado macrista y, a la vez, evitar un lanzamiento electoral explícito. Suele insistir en que le gusta ser gobernador y que tiene mucho por hacer pero que pertenece a un espacio político y no toma decisiones por su cuenta. Y mientras tanto organiza mateadas de distinto tamaño y color en toda la Provincia.

“La red social más grande que existe en la Argentina es la de la militancia, la que está en los barrios, en las fábricas, en las plazas, en el boca a boca, en mirar a la cara a la gente”, dijo.

Matías cuenta que es de La Cámpora y dice: “Desde la militancia debemos entender que, si bien los que gobiernan deben responder a nuestras necesidades, nosotros tenemos la responsabilidad de respaldarlos en la calle y en cada barrio que nos necesite”.

Paula, 34, está con sus hijos. Dice: “Kicillof generó en nosotros el hecho de creer que es posible pensar en los bonaerenses. Veníamos de una gestión muy dura en la Provincia antes de la pandemia. La gente que vino acá lo único que pide es que el Gobierno siga por este camino de no parar de hacer cosas”.

Ruben, de 54 años, vino desde Ensenada: "Ni bien me enteré que estaba Axel en esta plaza dije 'no puedo faltar'. Sinceramente nunca lo tuve de cerca. El hecho que se acerque a los bonaerenses en estas actividades es muy interesante. Si le tuviera que pedir algo, es que vaya por la reelección en la provincia".

Marcos, de 23 años, milita en la Cámpora hace cuatro: "Me surgieron las ganas de militar cuando vi el desastre que estaba haciendo Vidal. Afortunadamente para los bonaerenses, llegó Axel y no queremos que se vaya. Si bien las necesidades a nivel nacional parecen ubicarlo fuera de la provincia, nuestro deseo más profundo es que tenga cuatro años más para profundizar lo que viene haciendo".

Florencia tiene 19 años. "Vivo a cinco cuadras y cuando me enteré de que venía el gobernador no dudé en venir. No milito, tampoco soy afín a la política en general, pero sé que es importante su presencia y eso me trajo aquí".

Sin hablar de candidaturas pero sí de año electoral, Kicillof hizo una recorrida por toda la agenda:

*”Éste fue el año de la guerra en Europa, que no terminó y genera grandes problemas. No solo por lo tremendo de una guerra sino por lo que implica política, económica y socialmente para el mundo”.

*”Hay que hacer una cronología para ver lo que pasó y cumplir con lo que pidió Cristina: explicar, hablar, recorrer”.

*”Recordemos algunas cositas. Dirigentes de la oposición llegaron a decir que la deuda pública en pesos que tenía el gobierno nacional no se podía pagar, y que si ganaban la elección ellos no la pagarían. Se les cayó la careta: son el neoliberalismo. Macri mismo, en la presentación de su libro, explicó que ahora dice otras cosas porque antes, en 2015, el 70 por ciento quería a YPF como empresa nacional y que ese porcentaje bajó al 40 por ciento, porque la mayoría está con la privatización”.

*”Hay que valorizar el enorme esfuerzo de la sociedad expresado en estas empresas, como Aerolíneas e YPF”.

*”Trataron de terminar con la vida de la dirigente política más importante de la Argentina. El intento de asesinar a Cristina es un atentado contra la democracia, contra la paz, contra los trabajadores y trabajadoras, contra el pueblo piense lo que piense cada uno”.

*”Luego del atentado vino la condena oprobiosa y lamentable, que ya estaba escrita”.

*”De cara a un año electoral, el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación nos muestra la forma en que quieren conducir al país. Si no les alcanzan los votos van a tocar las puertas de Tribunales a buscar los fallos”.

*”En la provincia de Buenos Aires hay que defender los derechos que tenemos, los que ampliamos, los que reconocimos”.

*“El año que viene las bonaerenses y los bonaerenses, las argentinas y los argentinos van a decidir si quieren a la derecha o si quieren sus derechos”

*”La ex gobernadora, que por suerte no está más en la Provincia, bajó el sueldo real promedio de los estatales un 20 por ciento”.

*“Nos sacaron el fútbol gratis porque dijeron que iban a construir 3000 jardines de infantes. No los hicieron. Son chantas y mentirosos. Ya inauguramos en Florencio Varela el edificio escolar número 130. El doble que ellos en cuatro años. Lo hacemos porque la escuela pública te salva, te cambia la vida”.

*”Cuando hay una necesidad hay un derecho, y cuando hay un derecho hay una obligación del Estado.”

*“Si fuéramos un país, la provincia de Buenos Aires sería el cuarto país más vacunado del planeta Vidal nos dejó el sistema sanitario en ruinas, sin curitas, sin gasas. No queremos estatizar todo el sistema de salud sino de armar otro modelo. Abrimos 132 centros de atención primaria de la salud”.

*”Hay una desproporción entre lo que la Provincia produce, que es el 40 por ciento, y lo que recibe, que es el 20 por ciento. Mis compañeros y compañeras gobernadores y gobernadoras de la Argentina están dispuestos a dar la discusión, pero lo que no puede ser es que de una forma temeraria, porque esto viene de 2016, nos vuelvan a quitar recursos. Lo que quieren las provincias argentinas es recuperar el manoteo que hicieron para darle a (Horacio Rodríguez) Larreta”.

*”A (Diego) Santilli hay que preguntarle si quiere ser candidato defendiendo el saqueo a la Provincia”.

*"La primera fábrica de baterías de litio va a estar en Berisso. En la provincia de Buenos Aires no nos alcaza con encontrar petróleo. Tenemos que tener industria química, plástica... No es verdad que el futuro sean las riquezas naturales. Esas riquezas tienen que convertirse en industria, con miles de pymes proveedoras".

*"Cuando llegamos al Gobierno, el 46 por ciento de quienes cumplían una condena reincidían. En las cárceles había una crisis humanitaria. Ya la bajamos al 22 por ciento".