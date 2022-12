Legisladores porteños del Frente de Todos pidieron la renuncia inmediata del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, después del escándalo desatado por la nueva filtración de chats donde, entre otras cosas, se observa cómo el funcionario recibe información y asesoramiento de Silvio Robles, el hombre de extrema confianza del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.



“Más allá de las acciones legales, D’Alessandro no puede permanecer un minuto más al frente, ni más ni menos, que del Ministerio de Justicia y la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué autoridad puede hacerse cargo de la Policía de la Ciudad?”, remarcó la legisladora Claudia Neira a La Mañana por AM750.

“La idea de que el origen de estos chats son ilegales no puede ser un argumento para no pedirle la renuncia. Larreta no puede fingir demencia”, añadió a la par que apuntó que la filtración de chats tiene que ver con “la interna de importantes dimensiones en Juntos por el Cambio”.

Para los legisladores de la Ciudad “que Larreta diga que no escucha, es imposible”. “Uno no se puede olvidar de lo que escucha ahora, en vivo y en directo, sobre la discusión de sobres, de dólares, de coimas en un tema que veníamos siguiendo muy de cerca (por la concesión de las grúas de tránsito en la Ciudad)”.