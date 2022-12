El equipo del Manchester City recibió este viernes al campeón del mundo en Qatar 2022, Julián Álvarez, en su regreso a los entrenamientos con aplausos, abrazos y felicitaciones por el logro alcanzado tras ganar la final ante Francia, el 18 de diciembre, en el estadio Lusail.

En un video publicado en la cuenta oficial del City en Twitter, se ve al delantero de la selección argentina cuando llega al club para retomar los entrenamientos con su equipo y al verlo, sus compañeros lo aplauden, y golpean las mesas con las manos, antes de saludarlo con abrazos y y felicitaciones por el logro obtenido. El posteo lleva como referencia: "Hay campeón del mundo en el edificio" y tres estrellas.

"Vuelve en forma y en condiciones de entrenar", dijo Guardiola

El plantel de los Citizens estaba almorzando cuando arribó el argentino. Se lo ve al inglés Jack Grealish haciéndole una reverencia. En tanto, la estrella y goleador del equipo, el noruego Herling Halaand, al verlo exclamó: "Mundial" Good to see you!" (¡Mundial! -en referencia al campeonato ganado-. ¡Qué bueno verte!) y le da un gran abrazo. El cordobés también recibió el saludo y las felicitaciones del inglés Kylie Walker -que participó en el Mundial de Qatar con su selección- y del turco Ilkay Gundogan.

Cuando el delantero argentino llegó a la concentración, se escuchó fuera de cámara: "Welcome back! Congratulations!" ("Bienvenido. Felicitacones"). A lo que el jugador argentino responde: "Gracias", en inglés, con una sonrisa.



En la zona de kinesiología, había una réplica de la Copa del Mundo junto a una bandera argentina y un botón para que Julián llamara cuando los necesitara. Luego, ya con ropa de entrenamiento, que incluyó gorro de lana y guantes, por el frío que hace en Reino Unido, los jugadores del City alzaron al delantero de Calchín, Córdoba, y lo lanzaron al aire varias veces, para después realizarle una manteada.

También, Álvarez, una de las revelaciones argentinas en Qatar, junto con Enzo Fernández, fue felicitado por el entrenador del City, Pep Guardiola, y de todo su cuerpo técnico.



Manchester City jugará este sábado de local ante el Everton, por la fecha 18 de la Premier League inglesa. “Después de Año Nuevo, él estará aquí. Vuelve en forma. Está en condiciones de entrenar a un alto nivel y de jugar, y después decidiremos”, aseguró Guardiola durante la conferencia de prensa previo al partido de este fin de semana.

La próxima fecha será el jueves 5 de enero, ante el Liverpool. Se espera que el argentino esté en el banco de suplentes.

Los otros campeones recibidos en sus equipos

Este jueves, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa (que juegan en el Atlético de Madrid) fueron aplaudidos en la previa al partido ante el Elche, en el estadio Metropolitano de la capital española. Allí hubo un triple festejo, porque además, los hinchas reconocieron al subcampeón, Antoine Griezmann, que jugó en la selección de Francia. Y del croata Ivo Grbic, que salió tercero con su selección en el mundial de Qatar,

En tanto, Germán Pezzella y Guido Rodríguez (jugadores del Real Betis), también fueron recibidos por sus clubes como campeones del mundo.



En el estadio Benito Villamarín, en Sevilla, Pezzella y Rodríguez fueron hasta el círculo central y fueron ovacionados por los hinchas. También, se sacaron una foto junto a una réplica de la Copa del Mundo que levantaron en el estadio Lusail, en Qatar, el 18 de diciembre.

"Bienvenidos de nuevo a casa, campeones", expresó en sus redes sociales el Betis junto a una foto de los dos jugadores y el trofeo.