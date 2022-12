Se va yendo 2022 y nos deja en el debe familias sin techo desalojadas, y comunidades en conflicto, en alerta, avasalladas y perseguidas por los apellidos y poderes de siempre.



Racismo e impunidad. Impunidad y racismo.

En un barrio popular de Colonia Santa Rosa, censado en el Registro Nacional de Barrios Populares y amparados por la ley 27.453, que dicho sea de paso fue ratificada y ampliada este año por el Congreso de la Nación votada positivamente por casi todos los/as legisladores, siete familias fueron desalojadas por la Señora Manero, la justicia y la policía. En su primer intento logramos impedirlo gracias a la organización de los vecinos/as, movimientos sociales y las autoridades de la Secretaría de Integración Socio Urbana. En el segundo intento los poderes fueron más pícaros y ágiles y lograron su cometido: desalojar familias y ampliar un proyecto inmobiliario. ¿El intendente? Bien, gracias.

En la zona de Tartagal los conflictos son moneda corriente, casi una política de Estado. ¿Pero a quien le importa lo que sucede luego del kilometro 4 de la ruta 86? A duras penas llega la señal de celular. Una comunidad y su niyat afrontando tres juicios contra usurpadores, desmontadores, violentos, impunes, etcétera. Otras comunidades levantando y quemando alambrados que ilegalmente puso la Señora Montserrat dentro del territorio comunitario relevado en el marco de la ley 26.160, con carpeta territorial incluida. Pero no pasa nada. O casi nada, porque en esos momentos o un “ingeniero” ligado al aero club de Tartagal amagó con atropellar una mujer wichí con su Toyota Hilux, y no contento con eso empuñó un revolver y apuntó a la cabeza del cacique a plena luz del día y con testigos. Las denuncias hechas, contra los que alambraron territorio comunitario y contra el que intenta solucionar los conflictos asesinando. Nada pasa. ¿Se imaginan si hubiese sido al revés?

Los conflictos por la tierra no son nuevos. Pero algunas leyes que otorgan derechos a los históricamente oprimidos/as y saqueados sí lo son. Pero, como dicen, hecha la ley hecha la trampa. Y las familias de apellido, de grandes latifundios y a veces de dudosos papeles tienen con qué. Tiempo, dinero, profesionales y funcionarios al servicio del saqueo y de la injusticia. A veces, por cuestiones tan insignificantes para ellos como siete lotes o 90 hectáreas. A veces, es mucho más.

Pero la disputa no es por eso. ¿Qué son siete lotes en un proyecto inmobiliario de 500? ¿Qué son 90 hectáreas en un agronegocio de 5.000? Casi nada. Lo que importa es disciplinar. A las comunidades, a los vecinos/as de barrios populares, a la ley, a los/as pobres. “Ustedes no van a ganar, nunca nos van a ganar, somos los dueños de las cosas, somos los dueños de todo”, nos intentan decir.

Sabemos que no nos van a ganar, pero a veces si parece que fueran los dueños de todo. El Poder Judicial a su servicio (salvo honrosas excepciones), las fuerzas de seguridad más cerca de ser empleados que “servidores”, aquellos/as con cargos políticos que son “compañeros/as” dudando en pronunciarse, comprometerse o poner el cuerpo por “el qué dirán”, porque parece que estas problemáticas no suman votos, o porque los pobres no van a financiar sus campañas. A veces no se meten “por miedo”, un morocho siempre es sospechoso, más si no tiene papeles. ¿Qué importan los derechos?

En el norte de Salta la impunidad es la cara de una moneda, y el racismo es la otra. Difícil proponer una política de Estado para combatir esto por dos motivos (entre otros): el primero es que la impunidad y el racismo provienen en primer lugar del mismo Estado en diferentes esferas, la justicia, las fuerzas de seguridad, el sistema de salud (párrafo aparte para esta cuestión, el racismo debe ser una de las principales causas de muerte para aquellos/as que acuden a los hospitales) y el sistema educativo. Y en segundo lugar porque aquellos organismos o funcionarios del Estado con voluntad de combatir la impunidad y el racismo se encuentran a 500 o 2000 kilómetros de distancia, salvo honrosas excepciones.

No se puede pensar, promover y luchar por la vida digna de los/as pobres si no combatimos la impunidad y el racismo que existe y que dirige el accionar de aquellos/as que deben dar respuestas.

Con impunidad y racismo no hay política pública que pueda dar respuesta, por más bien intencionada que sea o por más presupuesto que tenga.

Este debe ser un debate sobre la mesa de la política salteña y del rol del Estado. Y debe ser parte primordial del diagnóstico a la hora de pensar políticas públicas con, desde, para y por los/as de abajo.

* Movimiento Evita