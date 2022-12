La periodista Barbara Walters, la primera mujer en presentar un noticiero vespertino en Estados Unidos, murió a los 93 años. Así lo informó la candena ABC, para la que trabajó durante décadas.



Walters entrevistó a numerosos presidentes estadounidenses, dirigentes extranjeros como el egipcio Anwar Sadat o el cubano Fidel Castro y celebridades en cinco décadas de carrera que la convirtieron en piedra angular de la cultura televisiva estadounidense.

La periodista condujo el programa The View entre 1997 y 2014 y ganó 12 premios Emmy. En 1976 fue la primera mujer en presentar un noticiero vespertino en Estados Unidos cuando se incorporó a ABC Evening News, donde llegó a tener un salario de un millón de dólares por año.



"Qué orgullosa me siento hoy cuando veo a todas las mujeres jóvenes que hoy están haciendo y reporteando las noticias", dijo en su última aparición en The View. "Si hice algo para ayudar a que eso ocurriera, ese será mi legado", añadió entonces.