La marea que hace 9 años salió a la calle a gritar Ni Una Menos, por el fin de la violencia machista que se cobra cientos de vidas cada año, vuelve a ser marea esta tarde, con demandas laborales, sociales y en defensa de los derechos conquistados, frente a un contexto que alarma. "Sabemos que con odio y con hambre no hay libertad. El hambre es violencia", sostienen desde las organizaciones. Y aseguran: "El movimiento de mujeres y disidencias fue punta de flecha de todas las luchas y en ésta no nos vamos a quedar atrás". Por eso, este 3J, la cita es en la plaza San Martín, donde habrá feria de la economía popular desde el mediodía, y concentración a las 15, para marchar a las 16. El boleto de colectivo será gratuito de 12 a 22. Este año, el cierre de la movilización será en la plaza 25 de Mayo, en conmemoración a Nora Cortiñas, donde se leerá la proclama.

El primer 3J estalló en 2015 en todo el país, tras el femicidio de la adolescente Chiara Páez, en Rufino. Entre enero y el 29 de mayo pasado, el observatorio Mercedes Pagnutti, del equipo de género de la concejala Norma López, relevó 14 femicidios en Santa Fe. De ese total, 9 tuvieron lugar en Rosario; 3, en contextos de criminalidad. En el 30 por ciento de los casos existían antecedentes de violencia por motivos de género. En consecuencia, 9 niñes y adolescentes de la provincia quedaron sin madre, en el mismo período. “Los crímenes en contexto de criminalidad no han disminuido por estrategias, sino que ha cambiado el objetivo: en 2024 la narcocriminalidad apunta a los trabajadores. ¿Hasta cuándo se puede sostener la baja de femicidios en contexto de criminalidad sin una estrategia y políticas públicas que avancen en el abordaje de la feminización de la pobreza?”, cuestiona el informe que, en todo el país, contabiliza 137 hechos entre femicidios, lesbicios y trans/travesticidios.

Además, señala que en Santa Fe se destaca un mayor porcentaje de hechos ocurridos en la vía pública (35,7%), mientras que a nivel nacional se registró un 13,5%. "Las calles de nuestra provincia son más peligrosas, no es una sensación". Y en relación a la eliminación del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad en Santa Fe, sostiene que "preocupa y se hace carne en el reclamo de diferentes organizaciones. Como así también el alarmante vaciamiento de la Secretaría de género e Igualdad de la provincia, que deja en evidencia que el el ajuste es violencia. Un ajuste violento que comienza con las trabajadoras y trabajadores y se concreta en el retiro del Estado a la hora de dar respuesta a la marea de situaciones de violencia por motivos de género y sus efectos, con las que convivimos mujeres, diversidades y niñeces”.

En tanto, desde el observatorio "Mujeres, disidencias, derechos", de la organización Mumalá, arrojan cifras similares y reflexionan: "Crecen los discursos de odio desde el gobierno nacional, que alienta ataques con víctimas fatales como fueron los lesbicidios perpetrados en Barracas. El negacionismo del gobierno de Milei sobre la violencia machista, el recorte de las herramientas del Estado para su abordaje, la falta de sensibilidad social para atender las múltiples desigualdades por razones de género, multiplicarán las violencias y sus víctimas", aseguran.

En relación a las demandas que sacarán a la calle esta tarde, Majo Poncino, del Movimiento Evita, enumeró: "Este 3J nos movilizamos para denunciar y repudiar la crueldad de un gobierno que se vanagloria de no entregar alimentos, de un gobierno que promueve el odio contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias, porque también se están desmantelando políticas fundamentales para prevenir las violencias, mientras los femicidios, lesbicidios, transfemicidios no paran de crecer. Porque sabemos que con odio y con hambre no hay libertad, porque el hambre es violencia". Además, apuntó a que "quieren privatizar, silenciar, los medios públicos; aprobar la ley Bases, que nos arrebata derechos laborales, soberanía, recursos naturales y atenta contra la Constitución".

En tanto, recordó que en la provincia, "hay una situación muy compleja donde se intenta despedir a 50 trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Género de la provincia, área que era un Ministerio y en esta gestión provincial se bajó a Secretaría, y que ahora corre riesgo de vaciarse, voluntad del gobierno provincial, con despido de personal fundamental para garantizar derechos".

En ese sentido, Liliana Leyes, de ATE Rosario, indicó que "el presupuesto de la provincia para esa Secretaría es del 0.10 por ciento del general, eso no mueve el amperímetro como para decir que hay que recortar ahí. El pase a planta es un derecho ya ganado. Sin embargo, es muy simbólico lo que hacen y muy alineado al discurso de Milei".

La coyuntura de los últimos días llevó a modificar, en parte, la estructura de la marcha. "En plena organización nos anoticiamos de la situación de las trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Género y Diversidad provincial. Sumado a ello, cambiamos el lugar de finalización de la marcha, en la plaza 25 de Mayo (donde se realiza la ronda de los jueves) ante el fallecimiento de Norita, que tanto nos conmovió, por lo que ella significó para el movimiento de mujeres y disidencias, para los derechos humanos. El homenaje más grande que le queremos hacer es el de los valores, la coherencia, el coraje que tuvieron las Madres de Plaza Mayo y que Norita tuvo hasta el momento de partir", dijo Leyes.

Al mismo tiempo, recordó que desde el año pasado, las asambleas sobrepasaron las fechas de la agenda transfeminista. "Desde el inicio mismo de la campaña de (Javier) Milei y el gabinete, fue contra las mujeres y las disidencias sexuales. El clima que estamos viviendo es de odio hacia los derechos humanos, mujeres y disidencias, por lo que las consignas tendrán relación con la defensa de los derechos, el trabajo, los programas que se van a perder", planteó.

Desde las organizaciones feministas, sociales, políticas y barriales, vienen alertando de una situación preocupante. "Estamos muy en alerta, lo estuvimos apenas ganó Milei, y hoy tiene que ver con cómo seguimos. El movimiento de mujeres y disidencias fue punta de flecha de todas las luchas y en esta no nos vamos a quedar atrás. El 25 de noviembre, apenas ganó Milei, salimos a las calles (en el Día de eliminación de la violencia de género). El día que salió el protocolo de Bullrich también lo hicimos y ahora no vamos a retroceder un paso. Vamos a seguir peleando por todos los derechos que conseguimos en la calle".



En ese sentido, la marcha estará cruzada por temas como el trabajo, los derechos, contra los femicidios, transfemicidios y lesbicidios. "El triple lesbicidio de Barracas tiene que ver con una cuestión de odio. Hace unos días se sumó el femicidio de una niña en Corrientes. Sin embargo, hay una decisión política de recortar para que sigamos sufriendo vulneraciones", lamentó Leyes.



En los barrio, la situación también genera angustia. "Las asambleas estuvieron muy cruzadas por lo que viven las compañeras de los barrios. Se hace muy difícil porque la situación económica y la falta de trabajo es muy grave, sumado al poco acceso que tienen para conseguir cajas de alimentos que antes llegaban a los comedores, y las ollas cada vez tienen menos proteínas, para que la gente coma una vez al día. La inflación y ajuste impactan a diario. Además, está el tema del narcotráfico y la inseguridad, que hay que abordar con más políticas públicas", reclamó.