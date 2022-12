La cantante pop Billie Eilish estrenará el próximo 27 de enero en salas de cine el concierto grabado en el estadio O2 de Londres, y se podrá ver en todas las salas de Argentina, en formato 4K con sonido Dolby. La preventa de entradas para todas las salas del país está disponible en la web de Cinemark Hoys. "Billie Eilish Live at the O2" será un estreno mundial y una única función.

La inédita versión muestra el corazón de la gira mundial de la cantante, Happier Than Ever, que batió récords de ventas. La película está dirigida por Sam Wrench, quien filmó el concierto con 20 cámaras dotadas de sensores integrales con cristales cinematográficos, y que recoge la actuación completa de 27 canciones en poco más de 95 minutos, además de momentos íntimos e inolvidables entre Billie y su público.



Billie Eillish en Argentina

Es la primera vez que la estrella del pop mundial,lanzará en cines de todo el mundo el material visual de su actuación en vivo.se emitió originalmente en directo como parte de la seriey fue nominada recientemente como

Billie Eilish será una de las figuras fuertes que tendrá el Lollapalooza argentina 2023. Será su primera presentación en el país, y la revancha para los fanáticos argentinos de la multipremiada artista y referente pop, luego de que en 2020 la pandemia obligó a cancelar los shows en Buenos Aires en el marco de su gira mundial "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".



Tiene 20 años y una breve carrera artística, pero la autora de "Bad Guy" bate récords: tiene más de 49 millones de oyentes mensuales en Spotify, su canal de YouTube tiene 46,8 millones de suscriptores y en Instagram, la siguen más de 100 millones de personas.

Su primer álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? vendió más 6 millones de copias en todo el mundo y la convirtió en la primera artista nacida en los 2000 con un álbum en el número 1 de Billboard. En 2020, además, ganó el Grammy a Disco del Año.

En Argentina las entradas para los shows que tenía previstos en el DirecTV Arena en 2020 se agotaron apenas salieron a la venta, y ahora la precursora del subgénero musical "sad pop" (pop triste) vendrá a presentar ante sus fans los hits de sus discos When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y Happier Than Ever.



En una entrevista con David Letterman para el programa de Netflix "My Next Guest Needs No Introduction" explicó cómo es vivir con Síndrome de Tourette, que le fue diagnosticado en su infancia. Allí indicó que "padece" la enfermedad, y que si la graban "durante mucho tiempo, vas a ver muchos tics". Pero que pocas veces habla del tema, porque lo considera "raro".

