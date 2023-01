La ausencia de Neymar, de los campeones mundiales de 1994 y de 2002 y de otras figuras del fútbol brasileño en el velorio de Pelé, que duró 24 horas y fue abierto al público en el estadio del Santos, han provocado una polémica en Brasil sobre el comportamiento de los colegas de O Rei.

"Los pentacampeones no vinieron al velorio de Pelé, los tetracampeones tampoco. El entrenador de la Selección Nacional (en referencia Tite) no vino. Quizás porque no ganan un cachet. La gente tiene que saber lo gigante que es Pelé. ¿Son campeones del mundo y no vinieron a ver a Pelé? Como mínimo es una falta de respeto", aseguró el exfutbolista José Ferreira Neto, principal comentarista de fútbol del canal Bandeirantes.

En la misma dirección se pronunció Luiz Roberto, comentarista del canal SportTV y de la cadena de noticias Globonews, que consideró que "llama la atención" la ausencia de figuras de la Selección y exentrenadores del Santos como Leao y Muricy Ramalho e incluso el propio Tite, quien fue director técnico de la Canarinha hasta la eliminación en cuartos de final en el Mundial Qatar 2022.

(AFP)

En sintonía, una ola de protestas contra los jugadores campeones de 1994 y 2002 se registró en las redes sociales.

Los que sí

Una exfigura de la Selección brasileña que sí se hizo presente fue el exmediocampista Ze Roberto, integrante de los planteles mundialistas de 1998 y 2006 y exjugador del Santos. El habilidoso zurdo incluso cargó el ataúd de Pelé para posicionarlo en el centro de la cancha del estadio Vila Belmiro, donde se celebró el velatorio que duró 24 horas.

Otro fue el exvolante Paulo Roberto Falcao, quien además de disputar los Mundiales de 1982 y 1986, dirigió a Pelé como entrenador en un amistoso disputado en 1990, cuando O Rei tenía 50 años y llevaba 16 retirado. También pasaron a despedir al ídolo exjugadores del Santos como Careca, Elano, Serginho Chulapa o Clodoaldo.

El presidente Lula presenta sus respetos a la viuda de Pelé, Marcia Aoki. (AFP)

Por su parte, el actual plantel del Santos visitó el velorio el lunes y uno de los principales referentes que habló fue el venezolano Yeferson Soteldo, figura actual del equipo. "Llevaré la 10 del Rey con gran responsabilidad", dijo en el velatorio.

Los que no

Pero fueron llamativas las ausencias de otras viejas glorias de la selección brasileña, pues no aparecieron los compañeros de Pelé en el Mundial de 1970, ni los campeones de las ediciones de 1994 o 2002.

Los míticos Romário y Ronaldo enviaron coronas de flores, al igual que hicieron todos los clubes de la Primera División de Brasil sin excepción.

Apenas el exvolante Mauro Silva, campeón del mundo en 1994, acudió al velorio el lunes pero como parte de la comitiva de la Federación Paulista de Fútbol, de la cual es dirigente.

Neymar, estrella de la Selección brasileña y uno de los herederos del dorsal 10 de Pelé en el Santos, tampoco viajó a Brasil desde París, donde estos días está entrenándose con el PSG, y le pidió a su padre que le representara en el velatorio.

Los jugadores brasileños, en activo o retirados, prefirieron rendir homenaje al tricampeón mundial a través de incontables mensajes en las redes sociales y con declaraciones a la prensa.

"El pueblo fue a despedir a Pelé"

"Lo importante -aseguró el comentarista Neto, quien jugó en la Selección en los '90 pero no fue mundialista y actualmente es una voz importante del periodismo deportivo de su país- es que el pueblo fue a despedir a Pelé, que es un ciudadano del mundo, al nivel de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, que el brasileño no sabe reconocer".

Según cálculos del Santos, 230.000 personas circularon por la pasarela montada en el césped del Vila Belmiro, a unos pasos del féretro abierto.

(AFP)

La cúpula del mundo del fútbol sí estuvo representada en el velatorio con las figuras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez, además del titular de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Edinaldo Rodrigues.

También acudieron las autoridades brasileñas, entre ellos el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se hizo presente este martes luego de asumir su tercer mandato el domingo.

Pelé falleció el pasado jueves a los 82 años, por complicaciones médicas derivadas de un cáncer de colon. Tras la capilla ardiente de 24 horas, comenzó el cortejo fúnebre que recorrerá San Pablo hasta llegar al cementerio, donde se hará el entierro en una ceremonia privada.