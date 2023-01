La oposición salió a pegar para defenderse. Denunció una "mesa militar" encargada de maniobras de espionaje ilegal detrás del hackeo al teléfono de Marcelo D´Alessandro, y acusó a la AFI y al exjefe del Ejército Cesar Milani que desmintieron las operaciones y aseguraron que se trata de una estrategia para proteger a los involucrados en los chats.

El titular de la AFI, Agustín Rossi, dijo que no hay personal castrense prestando servicios en el organismo y recordó que no tiene contacto con el exjefe del Ejército. Milani afirmó: "Quieren desviar la atención de la promiscuidad que hay entre el macrismo, gente del partido judicial y operadores mediáticos".

"No existe ninguna mesa militar en el ámbito de la AFI. No existe ningún área que tenga incumbencia sobre la mirada militar. No figura personal castrense en el organismo, ni están contratados bajo ningún punto de vista ni prestan ningún tipo de servicio", aseguró Rossi en declaraciones a la radio AM 750. También destacó que no tiene relación con Milani desde 2015, cuando Rossi era ministro de Defensa y aceptó su retiro.

La AFI ya había sostenido esto en su respuesta del 20 de diciembre a un pedido de informe de JxC a la Comisión Bicameral de Inteligencia en el que solicitó precisiones acerca del desempeño de "personal militar en actividad o en retiro" en el organismo y si existía algún tipo de colaboración por parte de Milani. La denuncia de la oposición se conoció este fin de semana y fue ampliamente difundida por sus medios amigos. Según Rossi, esto evidencia la intención de blindar mediáticamente a los funcionarios judiciales involucrados en los chats de D'Alessandro. Entre ellos, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti: "Mi respuesta es previa a que se conociera la segunda tanda de chats. Entonces, ¿por qué salieron ahora a tratar de poner el foco en la AFI? Salieron ahora porque esta segunda tanda de chats involucra al presidente de la Corte", lanzó.



En el mismo sentido, en declaraciones a radio AM 990, Milani aseguró: "Quisieron crear una pantalla de humo para defender lo indefendible". El teniente general retirado desmintió las versiones periodísticas que señalaban a Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román como "espías de las Fuerzas Armadas", e indicó que "no son militares" y que incluso uno de ellos "ahora parece que trabajó con (la exministra Patricia) Bullrich en el Ministerio de Seguridad".