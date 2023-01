El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, manifestó su preocupación por la situación que genera en esa localidad la gran sequía que atraviesa la zona. Las imágenes de una gran cantidad de peces muertos en la laguna del lugar comenzaron a viralizarse en las redes sociales. La laguna es uno de los principales atractivos turísticos de la zona por la que se extienden las llamadas lagunas encadenadas. El intendente sostuvo que la falta de lluvias está generando efectos que no se veían desde hace años. "Esto es cíclico. Tuvimos épocas de inundaciones como en el 2013, y ahora nos encontramos con una sequía que afecta a todas las lagunas encadenadas, que actúan de manera independiente como receptoras y cuando hay mucha lluvia superan su control natural, conectándose entre sí", añadió en declaraciones a Radio Dos. Cuando esto ocurre, el cauce de las lagunas desemboca en Teodelina y posteriormente en el río Salado. "Desde hace más de 7 meses que no está lloviendo. Habitualmente, en Villa Cañas teníamos un promedio anual de 900 milímetros, pero te puedo asegurar que en el 2022 no llegamos ni a la mitad de eso", remarcó el intendente. La sequía además impacta sobre la producción agrícola y la vegetación, también sobre la fauna propia de la zona, como por ejemplo los peces que habitan en las diferentes lagunas del sur santafesino, todas ellas con bajísimos niveles de agua.