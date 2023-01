La Casa Rosada apuró los tiempos para la presentación del juicio político a los miembros de la Corte Suprema y la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para su tratamiento. El proceso se aceleró luego de que no lograra sumar nuevas firmas a la iniciativa de Alberto Fernández. En principio, el Presidente contaba con 14 gobernadores que se habían pronunciado fuertemente contra el amparo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en la coparticipación, pero finalmente son once los que rubricaron las 35 carillas del pedido de enjuiciamiento a los cortesanos. En medio de las definiciones, surgieron críticas y especulaciones sobre los gobernadores peronistas que no adhirieron a la decisión que tomó el mandatario tras la filtración de los acuerdos secretos entre el ahora licenciado ministro porteño Marcelo D´Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

En la lista de mandatarios provinciales “díscolos” resonaron --por distintos motivos-- Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Juan Schiaretti (Córdoba).

“Hay que preguntarle a ellos” por qué no acompañaron, los cruzó el chaqueño, Jorge Capitanich, uno de los gobernadores que mayor impulso le dio a la medida. “En este tiempo no hay que tener miedo, acá hay un hecho de gravedad institucional, creo que es histórico, y donde uno no puede mirar al costado por futuras consecuencias”, agregó el fueguino Gustavo Melella, otra de las voces del oficialismo que se alzó fuerte para cuestionar a quienes no firmaron el pedido de enjuiciamiento. “Tendrán sus razones”, remató el riojano Raúl Jalil.

Uno de los blancos apuntados con nombre y apellido fue Uñac. "El gobernador de San Juan nuevamente se dio vuelta como una media", lanzó el diputado José Luis Gioja en redes sociales, haciendo pública la tensión al interior del Frente de Todos. “Pasó días quejándose de la Justicia por los fondos que los sanjuaninos vamos a perder. Hoy, no firmó el pedido de juicio político. Todo sea por su nueva candidatura”, espetó.

​Las críticas de Gioja hacen referencia a la intención de Uñac de ir en busca de su tercer mandato en la provincia, ambición que generó un conflicto con la oposición local y podría escalar en términos judiciales hasta la Corte Suprema.

Con la misma vehemencia, desde algunos sectores del peronismo santafesino cruzaron fuerte a Perotti. Muchos de ellos ya lo habían hecho público en medio de confrontaciones electorales. “La decisión de Perotti de no sumarse al pedido de juicio político tiene dos razones: Una, son sus vínculos con los dos miembros santafesinos del Tribunal, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y la decisión de la Corte de que el Estado Nacional pague una deuda a Santa Fe. La otra, son su vínculos políticos con Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta, con quienes comparte la consultora y operadora política de Guillermo Seita”, dijo a PáginaI12 Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia. “Perotti no pierde oportunidad para diferenciarse del gobierno nacional y está claro que entre quedarse con el Gobierno o Larreta, eligió a Larreta”, completó el dirigente santafesino.

Por otro lado, la posición del puntano Rodríguez Saá no sorprendió porque en las negociaciones no pudieron convencerlo, aunque tiempo atrás había apoyado la recusación de los supremos. Mucho menos, el cordobés Schiaretti, que incluso fue el único gobernador peronista que cuestionó en 2020 a Alberto Fernández por reducir los recursos que recibía la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. En cuanto a la decisión del salteño Sáenz, integrante del Frente Renovador, hay quienes dicen que está en sintonía con el silencio del ministro de Economía respecto del tema.

A favor

Entre quienes respaldaron y firmaron el pedido de juicio político a la Corte estuvieron: Axel Kicillof (Buenos Aires); Raul Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Esta lista tampoco estuvo exenta de polémicas.

La firma del entrerriano Gustavo Bordet (que participó vía zoom del encuentro del Presidente con los gobernadores), también figuraba en la presentación original. Pero en su entono salieron rápidamente a despegarse de la decisión del Gobierno Nacional: "Él no firmó el comunicado ni acompaña la petición contra los miembros de la Corte", aclararon y se desató el escándalo.

Otro punto de conflicto llegó desde Chubut. Algunos sectores también pusieron en duda la firma de Arcioni, quien está de licencia y delegó el mando de la provincia en el vice gobernador Ricardo Sastre, que no participó del encuentro en Casa Rosada ni firmó el pedido de juicio político.