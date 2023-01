El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, se manifestó este jueves a favor de iniciar un juicio político al Presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. La afirmación llegó después de que en la reunión de ayer con el Presidente y los representantes provinciales el gobernador local, Raúl Jalil, no estuviera presente y se sumara vía Zoom, lo que generó una serie de incógnitas.



En diálogo con AM750, Dusso puso paño frío y explicó que si bien Jalil no puso estar de manera presencial, él fue como representante de la provincia: “Acá lo que vale es lo que estuvieron y los que van a estar. El momento que estamos pasando, de vacaciones y recesos, se especula por alguien que no estuvo y está para querer menguar o sacarle valor a las cosas que tienen que ver con lo importante”.

En tanto, explicó: “Es histórico que tantos gobernadores con un Presidente planteen un juicio político a miembros de la Corte. No administran la Justicia como deben. Hacen cosas que no tienen que ver con la Constitución. Avasallan los otros dos podres. Los chats son parte complementaria de esto, pero todo está en las sentencias y las arbitrariedades que cometieron todo este tiempo”.

Dusso se manifestó particularmente crítico del fallo de la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación: “La torta es una sola. Si le sacan un pedazo más grande para una sola ciudad, es en desmedro de las otras”.

“Hace tiempo venimos sufriendo las decisiones que se toman en el centro. Hay mucha asimetría. Y los que estamos en el interior las soportamos diferente. Más si estamos en el interior y somos provincias que no incidimos en el electorado nacional. No llegamos al 1 por ciento del electorado nacional y nos lo hacen sentir con mayor rigor. No es un país federal. No es el país que queremos”, cuestionó.



El documento de los vicegobernadores

Un grupo de los vicegobernadores del Norte Grande avaló este miércoles la decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar un pedido de juicio político a los miembros de la Corte por “mal desempeño” y además solicitó al Parlamento que “las instituciones sean restablecidas" para que sean "garantes de la República”.



Mediante un documento, los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa) respaldaron la iniciativa consensuada ayer entre el presidente y los mandatarios de sus provincias en un encuentro en Casa de Gobierno.



Para los vicegobernadores, el “mal desempeño” de los miembros de la Corte Horacio Rosatti -presidente-, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda está fundamentado en la “flagrante inobservancia a la Constitución Nacional en que ha incurrido el máximo tribunal”.