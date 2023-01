Nahuel Chancel habla firme y claro, con un aplomo que desmiente su juventud. El Secretario General de la seccional Ensenada del Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH), afirma que YPF dejó de ser una empresa petrolera para convertirse en una energética y que los trabajadores tienen "la enorme responsabilidad" de velar por los intereses soberanos en ese proceso.

"Los trabajadores tenemos una visión estratégica, no sólo del sector energético sino en términos generales. A lo largo de nuestra historia lo hemos demostrado a través de distintos programas históricos presentados como La Falda, Huerta Grande, como el 1ro de mayo de 1968 o los 26 puntos de Saúl Ubaldini. En esos casos, no solo planteamos una mirada del sector, sino una mirada integral de la patria", afirma en diálogo con Buenos Aires/12. "Nosotros nos sentimos parte de esa corriente del sindicalismo y con una responsabilidad mayor: tenemos también una mirada estratégica de la empresa", dice respecto a YPF.



"YPF es la mayor empresa del país, en una etapa de crecimiento, con inversiones en Vaca Muerta, con 20 o 30 años de off shore por delante. Una empresa que dejó de ser de petróleo para convertirse en una empresa de energía. YPF Gas, YPF Luz, YPF Litio, Y Tec, Nuestra obligación es defender los derechos de los trabajadores, pero también defender la soberanía", señala al destacar la defensa a una "empresa que esté a favor de los intereses argentinos".

--¿Cómo se construye política desde el sindicalismo?

--Lorenzo Miguel sostenía que "no hay solución sindical sin solución política". Últimamente ese apotegma fue recuperado por Abel Furlán en el congreso de trabajadores y trabajadoras metalúrgicos, al que asistió Cristina Fernández de Kirchner en Pilar. Esa contradicción existe en parte del sindicalismo. Algunos se miran el ombligo y otros intentan mirar la patria, que no termina en Argentina sino que va más allá e incluye la patria grande, y la correlación de fuerzas de estos pueblos frente a los intereses imperiales. Nosotros buscamos siempre la felicidad del pueblo, que es imposible sin participación política. Por eso la derecha trata de fomentar el desinterés o la indiferencia.

--¿Qué importancia tiene el recambio generacional en esa mirada?

--Siempre estuvo presente, a veces más complaciente, a veces más combativa. En general, hay más recambio generacional en los trabajadores que en las conducciones y eso modifica el nivel de participación. En la etapa de Néstor y Cristina ingresaron al mercado laboral 5 millones de trabajadores. Las posiciones más políticas y combativas vienen de ahí, de las bases del movimiento obrero y eso se expresa en las conducciones. Algunas conducciones cambiaron y otras no pero asumieron estas posiciones. Hay conducciones que siguen dando pelea desde los 90. Pablo Moyano, por ejemplo, pelea por su sector, pero pelea en general por los que menos tienen.

--¿Qué rol deben cumplir los trabajadores en YPF Litio o en Vaca Muerta?

--Nuestra responsabilidad es ser garantes de los intereses de YPF, que son los de la patria, sin abandonar nuestros derechos. Representamos a los trabajadores de YPF y a los de sus contratistas, esto implica una responsabilidad altísima. YPF va a impulsar todo el proceso de generación de valor agregado alrededor del litio, para que esos puestos de trabajo se generen en Argentina y no en otro país.

--¿Estuviste en el acto en el que el gobernador Kicillof se refirió al tema?

--Nosotros acompañamos al gobierno de Axel. No sólo porque los trabajadores lo votaron, sino porque tenemos confianza en él y su gestión, que esperamos pueda renovar por otro período. Acá en La Plata, Berisso y Ensenada, tenemos que militar muy fuerte. El gobernador representa los intereses de la patria. Él fue parte de YPF, nos acompañó en jornadas de capacitación, tiene una mirada sobre el rol de la empresa, tiene una mirada acerca del litio. El proyecto de la fábrica de baterías es de la UNLP y Buenos Aires es una provincia productiva. Nosotros impulsamos esa discusión, somos una provincia petrolera, ya hemos hecho una actividad con el gerente nacional de off shore, abordando la cuestión de la explotación de nuestros mares. Casi la mitad de la población argentina vive en nuestra provincia, entonces no sólo debemos generar empleo sino extrapolar el proyecto bonaerense al resto de la patria.