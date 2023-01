El 21 de julio de 2023 se estrenará en la pantalla grande la tan esperada primera película live action (una producción grabada con actores y escenarios reales) de Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Toda infancia de los 2000’s ha visto y amado las películas animadas de la muñeca desde la primera lanzada en 2001 debido a la baja de la popularidad de la muñeca en los 90's y a la competencia que le hacían las Bratz (Barbie en el Cascanueces) hasta Barbie Fairytopia (donde aparece el tan amado Bibble, criatura turquesa y rosada de la que se desconoce su especie).

Así que, ahora más grandes, se espera con ansias la próxima película de la mano de Greta Gerwig que promete un guión fuera de lo esperado, como tan solo Greta sabe hacerlo. El tráiler oficial ya salió y comienza con un homenaje al cine de Kubrick con 2001: Odisea en el espacio. En la escena se ve un atardecer dorado y unas nenas que juegan con muñecos bebés hasta que, al son de “Amanecer, así habló Zaratustra” de R. Strauss, aparece Margot Robbie lookeada como la flamante primera Barbie con su malla rayada negra y blanca, con unos lentes de sol y la característica colita de caballo rubia brillante.

Desde el primer adelanto se puede percibir que la película apela a la nostalgia y busca no encasillarse en una película infantil, sino en un largometraje que cualquier persona (sin importar su edad) puede disfrutar. Greta Gerwig es conocida por su mirada fresca y su enfoque contemporáneo para los guiones y la dirección. Consagrada con su obra Lady Bird y luego también por su reversión del clásico de Louisa May Alcott (mención honorífica al guión de Frances Ha), sorprendió tomando las riendas del film de la muñeca más famosa del mundo.

En el podcast de Dua Lipa, At your service, la cineasta contó que cuando se le propuso el trabajo, sintió terror, pero que eso es lo que la impulsó a aceptar la dirección y la escritura del guión junto a su esposo Noah Baumbach. “Ahí es donde está el mejor material. Cuando algo te aterroriza o te hace pensar que se podría acabar tu carrera”, dijo. Si bien aún no se sabe exactamente de qué tratará la película, se sabe que la protagonista es una muñeca que fue expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta y tendrá que enfrentarse al mundo real.

Muchos de los looks que se filtraron por las fotos de los actores en el set evidencian colores estridentes y por supuesto la supremacía del color Rosa Barbie (que tiene un Pantone), como por ejemplo la ropa de Barbie y Ken en rollers vestidos con ropa pseudo deportiva en tonos flúo o la imagen de Margot Robbie (también en patines) con unos pantalones rosados acampanados y un topcito a juego.

Muches de pequeñes hemos jugado con muñecas Barbie (o imitaciones), las hemos peinado y cambiado su ropa, hemos fantaseado con ser veterinaries, doctores y profesores. También la mayoría hemos visto a la Stacy Malibú en Los Simpsons o hemos escuchado el hit de Aqua “Barbie Girl”. De alguna manera u otra, todes conocen a las Barbie, si bien se ha hablado mucho sobre los estándares de belleza inalcanzables que plantean, en sus comienzos las muñecas de Mattel fueron muy disruptivas e innovadoras.

Como se puede ver en el trailer, antes las infancias feminizadas jugaban a maternar, a ser amas de casa, con bebés y cocinas a escala de juguete, por eso fue que cuando apareció la Barbie de Ruth Handler en 1956 se abrió la posibilidad de jugar a ser una mujer adulta con profesiones como doctoras, fotógrafas, astronautas o futbolistas, entre tantas otras. La Barbie tiene más de 150 ocupaciones.





Las Barbies que más dieron que hablar

Dentro de la enorme cantidad de modelos de muñecas (tanto de Barbies cómo de sus amigas) hubo algunas que fueron furor y que les coleccionistas pagan fortunas por ellas. En la actualidad, en honor a su cumpleaños número 50 y con la idea de dar visibilidad al colectivo LGBTIQ+, Mattel lanzó su primera muñeca transgénero, inspirada en la actriz estadounidense Laverne Cox, conocida por su actuación en Orange Is The New Black.

Otra muñeca que la marca lanzó en busca de concientizar fue la Barbie en silla de ruedas, que buscó alertar sobre la discriminación a las personas con discapacidades. La Barbie tatuada, con pelo rosado, fue fuertemente criticada por los adultos ya que aseguraban que les niñes copiaban a las muñecas y luego en 1999 fue retirada del mercado. Contrastando con la última, Mattel lanzó a la Barbie Virgencita de Guadalupe, la cual fue rechazada debido a que les creyentes referían una falta de respeto para la virgen y la religión. Aunque no lo crean, la marca también lanzó al mercado una Barbie Amy Winehouse: la vendían generalmente en tiendas de música e hicieron un stock muy limitado. En homenaje a Emily de The Corpse Bride, lanzaron una muñeca novia zombie que supo aterrorizar a muches niñes, pero que les pequeñes gótics supieron apreciar.