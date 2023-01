Con el lanzamiento de la Music Sessions #53, Shakira y Bizarrap se convirtieron el tema principal de conversación en internet. A pocas horas de la publicación del video, millones de personas reaccionaron a la canción y analizaron la letra que contiene duras críticas al ex de la cantante colombiana, Gerard Piqué, y a su nueva pareja.



Las alusiones a la conflictiva separación con el defensor del Barcelona son constantes de principio a fin. En el estribillo de la canción, Shakira compara a Clara Chiara Martí, la nueva pareja de su exmarido, con un Renault Twingo, cuando ella es una Ferrari.

No es la única comparación que hace entre ella y Clara. También dice que la flamante conquista de Piqué es un reloj Casio, mientras que ella es un exclusivo Rolex. En otro pasaje, se refiere a la juventud de Martí —de 23 años— y remarca que ella, que es mayor, vale por "dos de 22" años.

A Piqué le dice que por más que él lo intente y llore, no hay chances de reconciliación porque ella es "una loba" que "no está para novatos" y que le quedó "grande". Más tarde le remarca que tiene "mucho gimnasio", pero le recomienda que "trabaje" también para enriquecer su cerebro.

Uno de los dardos más venenosos que le dedica sostiene que el exfutbolista la dejó "con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" .





Letra completa de la Music Session #53

Pa’ tipos como tú, uuuhh

Pa’ tipos como tú, uuuhh

Perdón, ya cogí otro avión,

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción.

Tanto que te las das de campeón.

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato.

Una loba como yo no está para novatos.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen,

yo sólo hago música perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra,

con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente es igualita que tú uuhh

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso,

por acá no vuelvas, hazme caso.

Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No sé ni qué es lo que te pasó,

estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo.

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado dale despacio.

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven,

Aquí me siento un rehén.

Por mí todo bien.

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uuuhh

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Ya está, ciao.

Qué pasó entre Shakira y Piqué

Tras 12 años de relación, Piqué y Shakira se separaron a principios de junio del año pasado. El revuelo mediático comenzó cuando el exdefensor del FC Barcelona fue visto llegar a la casa familiar sin llaves. Ese hecho hizo saltar las alarmas y confirmar los rumores de que existía, al menos, una separación física entre ambos. Clara Chia Martí, una española de poco más de 20 años, fue la mujer con la que finalmente Piqué blanqueó un romance luego de separarse de Shakira.



Otro de los conflictos que marcaron la relación de la colombiana con el español fue la deuda millonaria que le reclama el fisco de Catalunya. La cantautora está acusada de defraudar a la Hacienda española por 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.

Shakira está señalada de falsear su verdadera residencia y esconder su fortuna en entramados societarios con sede en guaridas fiscales. Según los magistrados, la artista tenía conocimiento de las leyes locales, que establecen un máximo de 183 días de permanencia en el país para poder tributar en otra jurisdicción, cuando en verdad su domicilio permanente se encontraba en Barcelona.

El actual proceso judicial busca determinar la responsabilidad penal de la cantante en el delito de evasión, debido a que ya pagó los 14.5 millones de euros, más intereses, que el fisco le reclamaba. En total, está acusada de haber cometido seis delitos fiscales contra el Estado español.

Seguir leyendo: