La última Bzrp Music Session #53 de Bizarrap junto a Shakira fue un bombazo. La pieza, deducada completamente a la ruptura de la cantante con el exfutbolista español Gerard Piqué, generó una infinidad de reacciones en las redes sociales. Esto es lo que dijeron famosos como Ibai Llanos, Lali Espósito, Alejandro Sanz, Sergio “Kun” Agüero y hasta Antonella Roccuzzo.



El streamer español Ibai Llanos, amigo y socio del exdefensor del Barcelona FC, hizo una reacción en vivo en su canal de Twitch, donde los dardos que lanzó la artista colombiana lo dejaron con la boca abierta. “Yo no me esperaba que esto fuera tan ‘hardcore’”, reconoció.

Después de escuchar la parte de la canción que reza “Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda / Te creíste que me heriste y me volviste más dura / Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, Ibai sentenció: “Descanse en paz, Gerard Piqué”.

La letra del nuevo tema de Shakira tiene referencias evidentes a su expareja como “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques / Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”. Aunque también para la pareja actual de Piqué, Clara Chía: “Tiene nombre de persona buena, clara*-mente no es como suena”.

En la publicación de Instagram donde Bizarrap compartió su nueva session, llovieron los comentarios de otras reconocidas figuras. Sergio “Kun” Agüero escribió: “Ufff”. Dos jugadores de la Scaloneta también aparecieron: Paulo Dybala puso “Claro que sí”, junto a un emoji de unos dedos en forma de V, mientras que Nicolás Tagliafico escribió “Psicólogo de música”, en referencia al productor. Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, solo se limitó a comentar unos emojis de fueguitos.

Por el lado de la música, Lali Espósito tuiteó “Que fuegooooooo”, y etiquetó a Shakira y Bizarrap. Alejandro Sanz publicó: “Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!”, en referencia al estribillo de la canción que dice “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

La rapera caribeña Villano Antillano reprodujo otra parte de la letra y comentó: “LAS MUJERES YA NO LLORAN LAS MUJERES FACTURAN!!!!!!!!!”. En la misma publicación de Instagram, el freestyler Dtoke señaló: “Tiro más beef que Residente! Olvídate, la llevamos a la bazooka de uña”.

Seguí leyendo: