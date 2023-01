Lionel Messi, Julián Álvarez, Emiliano "Dibu" Martínez y Lionel Scaloni forman parte de la nominación argentina para los premios The Best que entregará la FIFA el próximo 27 de febrero. Pero no se queda allí la impronta albiceleste, ya que los hinchas argentinos y el mediocampista Francisco González Metilli también fueron nominados para los premios que entrega la entidad desde 2017.

Messi y Álvarez comparten la nómina al jugador masculino, mientras que "Dibu" Martínez y Scaloni competirán por mejor arquero y entrenador, respectivamente. La FIFA también premia a la mejor hinchada y los argentinos que viajaron al Mundial de Qatar lo disputarán con los japoneses y un árabe que cruzó el desierto para ver a su seleccionado en la Copa del Mundo.

Además, el mediocampista Francisco González Metilli está en la nómina por el Premio Puskas al mejor gol por el tanto que le hizo con Central Córdoba de Santiago del Estero a Rosario Central, el 1 de agosto del año pasado, en el Gigante de Arroyito.

Messi, elegido mejor jugador del Mundial de Qatar 2022, irá por su segundo premio The Best a mejor jugador pero estuvo presente en todas las nominaciones. En la primera edición, que se entregó en 2017 pero correspondía a 2016, el crack rosarino perdió la votación con Cristiano Ronaldo y sucedió lo mismo al año siguiente. En 2018 se quedó afuera de los finalistas por primera vez, lo ganó en 2019, en 2020 salió tercero y en 2021 quedó segundo por debajo del polaco Robert Lewandowski.

El capitán del seleccionado argentino campeón del Mundo comparte la nómina con Julián Álvarez y otros doce futbolistas. Messi asoma como principal candidato ya que se tendrá en cuenta la temporada 2021/22 y lo sucedido hasta el final del Mundial. Los otros competidores serán el inglés Jude Bellingham; los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé; el belga Kevin De Bruyne, el noruego Erling Haaland, el marroquí Achraf Kakimi, los brasileños Neymar y Vinicius Junior, el croata Luka Modric, el polaco Robert Lewandowski, el senegalés Sadio Mané y el egipcio Mohamed Salah. De no mediar sorpresas, Messi será finalista con Mbappé y el podio lo completarían Benzema -ganador del Balón de Oro- o Haaland, quien se destacó con un impresionante registro de goles en su llegada a la Premier League.

A partir de este jueves y hasta el 3 de febrero los hinchas podrán votar en cada una de las siete categorías y después se darán a conocer los tres finalistas. Además se tomarán en cuenta los votos de los entrenadores y capitanes de todos los seleccionados de las federaciones asociadas a la FIFA, y de un grupo de periodistas.

Scaloni, DT del seleccionado nacional, fue nominado para mejor entrenador masculino junto con otros cuatro colegas de renombre: el italiano Carlo Ancelotti, el francés Didier Deschamps, el español Josep "Pep" Guardiola y el marroquí Walid Regragui. Luego del reconocimiento de la IFFHS, el DT santafesino intentará ser el primer argentino en ganar el premio que ya tuvo como nominados a Mauricio Pochettino (2019) y Marcelo Bielsa (2020).

Emiliano "Dibu" Martínez, quien se quedó con el Guante de Oro en Qatar 2022, también aspira a quedarse con el premio The Best al mejor arquero. Sus competidores son los brasileños Ederson y Alisson Becker; el marroquí Yassine Bounou y el belga Thibaut Courtois.

La sorpresa de las nominaciones fue González Metilli, quien con su volea en el Gigante de Arroyito quedó entre los once mejores goles. También pelearán por el Puskas -que ganó Erik Lamela en la última edición- el segundo gol de Mbappé en la final del Mundial contra la Argentina; y el tanto de Richarlison contra Serbia.

La FIFA también premia a la mejor hinchada y los argentinos que viajaron a Qatar se ganaron la nominación. "El viaje desde Argentina a Qatar no es precisamente corto, pero los hinchas de la 'Albiceleste' llegaron a Doha en gran número desde el comienzo del campeonato para apoyar a Lionel Messi en su último intento por ganar el único trofeo que le seguía siendo esquivo hasta entonces", destacó la FIFA.

Los otros elegidos fueron los japoneses reconocidos mundialmente por la limpieza de los estadios después de cada partido; y Abdullah Al Salmi, un fanático de Arabia Saudita, quien recorrió 55 días caminando el desierto para ver a su seleccionado en el Mundial.