Lejos de mermar, la interna en Hurlingham sigue creciendo. Luego de la salida de once funcionarios de La Cámpora, el intendente Juan Zabaleta envió una carta al PAMI --tras despedir a cinco funcionarios del gobierno municipal, entre ellos el secretario de Obras Públicas-- pidiendo a la titular de PAMI, Luana Volnovich, que "no hiciera caer las obras del nuevo hospital de jubilados", un proyecto en el municipio que fue iniciado por Damian Selci mientras fue intendente en suplencia de Zabaleta. Desde el PAMI, Martín Rodríguez, subdirector ejecutivo del organismo y referente de La Cámpora en Hurlingham, no tardó en responder.



"Quiero aprovechar su carta para ratificar que la obra tiene que concluirse en el plazo previsto. Y para despejar cualquier versión sobre afectaciones y demoras, cómo las que usted hizo llegar a los medios de comunicación, le ofrezco la alternativa de que el Municipio ceda al PAMI la ejecución de la obra", dijo Rodríguez.

Zabaleta, en la carta que envió a Volnovich, había propuesto llevar adelante “una mesa de trabajo conjunta” para poder terminar el proyecto. Para el sector vinculado a La Cámpora, el problema con la obra comenzó hace pocas horas, cuando el intendente despidió a Facundo Cadavid, el arquitecto que se desempeñaba como secretario de Obras Públicas. Antes de eso, dicen, la obra no tenía problemas.



Lo contrario comentan cerca de Zabaleta: argumentan que el intendente tuvo que realizar los despidos porque los funcionarios camporistas "trababan" la gestión en distintas áreas, entre ellas la de Obras Públicas.

En la respuesta a Zabaleta, Rodríguez escribió: "Si usted desea continuar con la ejecución municipal de una obra que tiene financiamiento del PAMI, tendrá que cumplir los tiempos previstos y deberá asumir la responsabilidad por cualquier demora que pudiera suscitarse. Los fondos del organismo llegarán a las cuentas municipales con absoluta regularidad". Por último, agregó que "queda a criterio suyo si prefiere mantener la ejecución municipal o cederla al PAMI. Sólo le pido que responda a la brevedad, porque en temas de salud lo más grave de todo es perder tiempo".