En la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, descansa una maqueta que no es como la mayoría de las maquetas. En vez de tratarse de la representación de aquello que es limpio y ordenado, incluye una calle de tierra, comercios con la persiana graffiteada, autos oxidados y escenas de requisas policiales contra la pared.

Adrián Nash (30) es coleccionista de autos en escala y autor de la maqueta del Conurbano en miniatura, que cada dos por tres se hace viral en las redes sociales. El Aunque todavía reniega de autodenominarse artista, trabaja en esta maqueta desde el 2019, y hoy cuenta con más de tres metros y medio de longitud. Desde El Palomar, Adrián conversó con Buenos Aires 12 acerca de su historia, sobre modelar con efecto de realidad y acerca de cuál es la belleza que esconde el conurbano.

"Cuando era chico veía algunos dibujitos en la tele, como Dragon Ball, y decía que quería el muñeco. Pero mi vieja y mi tía siempre fueron clase media, laburantes, y jamás encontraban los muñecos, quizás porque no existían, o estaban en el exterior, o salían mucha plata. Así que agarré lo que tenía a mano, que era plastilina, y los empecé a hacer yo", afirma Adrián acerca de sus comienzos artísticos.

Hoy en día, el nene que dibujaba toda superficie que encontrara e imaginaba muñequitos en plastilina diseña autos, camiones, juguetes y casi cualquier cosa en escala, a pedido. Estudió cinco años de diseño industrial, pero no fue hasta que se encontró desempleado en 2018 que empezó a modelar por necesidad. Su primer trabajo fue un patrullero Hillux de los 90, porque se lo pidió un amigo.

El proyecto del Conurbano en miniatura empezó en 2019. Fue en una exposición para coleccionismo de autos en escala, donde había un concurso en el que había que realizar un diorama de barrios de Buenos Aires. "Un amigo iba a diseñar algunas casas de Flores y yo pensé ¿y por qué no hago el conurbano? Quizás pensaban que iba a hacer un barrio de Capital o un barrio lindo. Pero no, hice el conurbano como es: decadente, con sus situaciones extrañas, con sus colores vibrantes, todo lo que lo hace lindo. Como dice un amigo, "Conurbano, tierra fértil de los maxikioskos"", ríe.

El conurbano en miniatura de Adrián está compuesto de cinco módulos que pueden reorganizarse. La primera parte que realizó empieza con un comercio que tiene pintado el logo de Quilmes en su persiana, pasa por un kiosko con una publicidad de Manaos y llega hasta una remisería. La segunda tiene una gomería, una verdulería y un supermercado Dia%. Así, modulo tras modulo, se fue gestando una calle larga que empezó con 50 centímetros y hoy cuenta con más de 3 metros y medio.

Adrián siempre recorrió la zona de la que es oriundo, "el lejano Oeste", en sus propias palabras, levantando la cabeza y mirando a su alrededor. "Esa fue mi inspiración, las situaciones extrañas. Por ejemplo, en San Justo, ver un auto que vale 250 mil dólares en una casa de chapa. Y al lado un 504 que se caía a pedazos. Es una situación extraña, y eso es lo que me gusta del conurbano. El otro día ví una chica en Morón con una caja de cartón en la cabeza. O un tipo con tres perros subidos a una moto. ¿Es peligroso? Si. ¿Es imprudente? Si. Pero eso es el conurbano: un conglomerado de situaciones contrastantes y con matices", afirma convencido.

En los materiales que utiliza también pueden leerse los signos conurbanísticos por excelencia: el contraste de lo disímil y construir con aquello que está al alcance de la mano: "uso corcho, cartón, telgopor, acrílico, yeso, enduido. Trato de hacerlo con lo que sé manejar, con lo que tengo a mano. Para la calle de tierra usé tierra natural, la de la entrada de mis vecinos de enfrente. Está todo hecho a pulmón, con plata mia y mucho esfuerzo".

Dos máximas o improntas dirigen el trabajo de Adrián: el sentimiento nostálgico y la frase "más real que la realidad". El último módulo termina con una escena de un patrullero que está chocando un motochorro. Esa parte fue inspirada por una accidente real que ocurrió en Ballester en 2019.

"Mucha gente me dice que es como una crítica social. Puede que si, como puede que no. Es la realidad, si les ofende por algo es, si les causa gracia por algo es. Pero trato de que sea algo cotidiano, genere la reacción que genere. Me encanta cuando la gente dice "mirá, ese Día% es como el que tenemos cerca de casa", "esa camioneta es igual a la que tiene el abuelo", afirma.

"A veces me preguntan por qué hago tantos patrulleros. Piensan que me pongo la gorra. Pero lo que suele haber por acá son patrulleros. Y lo que cambia todos los años son los patrulleros. El resto del conurbano se mantiene igual, pero cambian los patrulleros. Muestra que avanzan mas rápido el desarrollo de los autos que el conurbano en sí. El resto quedó en el tiempo", afirma.

Por eso, Adrián elige hacer piezas donde pueda leerse el deterioro del paso del tiempo, aunque la máxima de los coleccionistas sea que los objetos no puedan dañarse. "La primera Hillux que hice me pedían que esté oxidada. Me insistió mucho el muchacho, le pregunté si estaba seguro, pero quería que quedara mas deformada. Y así salió, y ahora aprendí a hacer efectos de choques, de deformes, de otras cosas. Me sale perfecto el ejemplo de humedad, no sé porqué, debe ser porque la tengo en mi casa", bromea.

Hoy en día, Adrián participa de exposiciones con su conurbano en miniatura, pero le cuesta pensarse como artista. "Yo no me hacía un artista como tal. Me empecé a sentir así hace cosa de un mes o algo así, porque me invitaron a una exposición, conocí gente que nunca me hubiera imaginado que iba a conocer. Pero yo sigo siendo el mismo pibe de barrio que hace algo no porque es arte, porque lo hace. Sigo siendo la misma persona, y creo que lo voy a seguir siendo, humilde y de barrio".

"No sé por donde voy a terminar, pero seguro por el conurbano voy a estar. Quizás algún día encuentre otro lugar en el mundo, pero hoy acá me siento cómodo. Siento que es para mí", afirma. Los próximos proyectos de Adrián también tienen que ver con continuar representando el conurbano. "A más corto plazo, tengo la idea de hacer el conurbano en corte y protesta. El Polo Obrero, Pueblos de Pie, gente manifestandose, algo así. Es un laburazo, pero me interesa representar la estética de una marcha", comenta.

A largo plazo, a Adrián le gustaría pensar un mundo entero, un conurbano futurista, un "delirio cyberpunk", e imaginar patrulleros robots que ingresen a La Ferrere. "Es complejo, quizás lo pienso de acá a un par de años. Es complicado porque hay que crear un mundo entero. Un conurbano futurista. Lo que sí sé que va a pasar es que el conurbano va a seguir creciendo. Y yo voy a intentar representar la mayor cantidad de situaciones conurbanas posibles", afirma, convencido.