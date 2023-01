#Enfiestadxs ¿Querés fiesta? Andá eligiendo, que esta noche La Plop! propone menú Rocky Glee Horror Show en El Teatro de Flores; la Emo Party promete cata de metalcore y posthardcore en Requiem Club; y la franquicia Bresh hace escala en Niceto Club.



#Pantallazos Una pandemia arrasa con la humanidad y hay que sobrevivir en el debut de The Last of Us, adaptación al formato serie del histórico videojuego de PS3, con Pedro Pascal y Anna Torv (15/1, HBO, TNT y Flow). Y hablando de epidemias, dos cineastas escriben un guión sobre una pandemia mientras se desata una peste posta en Epidemic, de Lars Von Trier (19/1, Mubi).



#DeVisitante Abrieron la canilla y no paran de salir shows internacionales. En enero pasará por la Costa el trío danés WhoMadeWho (15/1, La Reserva Beach Club, Mar del Plata), en CABA estarán tocando los suecos Therion (18/1, El Teatrito) y en el conurbano los uruguayos Cuatro Pesos de Propina (20/1, Circus Bar San Justo). En febrero vendrán el songwriter yanqui Alec Benjamin (12/2, Niceto Club), los speedmetaleros canadienses Skullfist (18/2, El Teatrito) y los metaleros suecos Enforcer (19/2, El Teatrito). Ya en marzo, tocarán la chilena Francisca Valenzuela (4/3, La Trastienda), las leyendas Mötley Crüe y Def Leppard (9/3, Parque Sarmiento), el español Sen Senra (26/3, C Complejo Art Media) y los ingleses Tesseract (28/3, El Teatrito). Y con el año avanzado, desembarcarán los metaleros británicos Saxon (23/4, El Teatro de Flores), el combo mestizo francés La Femme (13/5, C Complejo Art Media) y los thrasheros belgas Slaughter Messiah (23/6, The Other Place).

#CualquieraPuedeGooglear Clic con legado: la realizadora Maru Mendiondo compartió video inédito de la grabación del disco Selva, de la cantautora Karina Vismara, fallecida en 2022. Clic de feria: cómics, videojuegos, muñequitos, figuritas, coleccionismo y cultura retro en general serán el menú de una nueva edición de la Feria Ciruja, con manteros y más de 100 stands, el 15/1 en C Complejo Art Media. Clic sobre tablas: tres jóvenes en situación de departamento de 2 ambientes arman la comedia Roommates: convivencia obligada, de Ernesto Medela, los viernes en el Teatro Regina. Clic en bandeja: la plataforma ArtLab inicia ciclo gratuito electrónico el 13/1 en el Museo Sívori con el dj Forello, y los próximos viernes habrá sets de Outro, Cielo y Tierra y Richie Hell.

#JoystickDivision Bandai Namco sacó One Piece Odyssey, el JRPG que opera como spin-off de One Piece y que tiene demo gratuita para consolas. Mientras tanto, en el ámbito del gaming competitivo largó la Temporada 2023 de League of Legends, con clasificatorias ya abiertas (incluyendo la regional para Latinoamérica, la LLA) y todo tipo de recompensas. Además, el 21/1 empieza el Open Qualifier de Valorant, con cruces Bo1 para los equipos que se hayan inscripto hasta el 6/1.







