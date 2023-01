Máximo Thomsen, uno de los ocho acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, interrumpió este lunes sorpresivamente la declaración de su madre y pidió disculpas, al asegurar que "nunca se le hubiese ocurrido matar a alguien".

“Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien. Escuché varias cosas sobre mí varios años. No me reconocía porque generaban tanto odio hacia mi persona, yo jamás en la vida tendría esa intención”, manifestó Thomsen, tras quebrarse y pedirle permiso al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1.

El joven de 23 años tomó la palabra mientras su mamá, la exfuncionaria pública Rosalía Zárate, estaba declarando como testigo citado por la defensa de los imputados.

Thomsen contó que todo el grupo había llegado muy alcoholizado al local bailable. "Me lastima haber estado en ese lugar", dijo, y reconstruyó los hechos de la noche fatal en la puerta del boliche Le Brique.

“Ya afuera fui a donde estaban sentados los chicos y mientras voy caminando miro para la derecha y veo que uno de mis amigos se estaba por meter en una ronda con gente desconocida. Ahí pensé que se iban a pelear. Me metí y sentí una piña, y empecé a pegar patadas”, relató.



Por otro lado, Máximo Thomsen remarcó que se enteró de la muerte de Fernando al día siguiente. “Al otro día supe lo que había pasado. Cuando estábamos todo en el piso (la policía) nos dice: '¿Ustedes saben por qué están acá? Ustedes mataron un pibe'. Ahí me empezó a dar vueltas todo en la cabeza y me puse a vomitar, pero yo hasta el día siguiente no lo creía, mi cabeza no lo podía procesar porque yo no lo entendía”, completó.

Hasta el momento, el acusado de 23 años es el más complicado por su participación en la golpiza que terminó en la muerte de Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020.

La semana pasada, Haydeé Almirón, perito de la Policía Federal que realizó el estudio comparativo entre los calzados de los ocho acusados y los rastros que quedaron en el rostro de Fernando Báez Sosa, sostuvo que "se contrastó la huella del pie y que pertenece al ciudadano Máximo Thomsen" respecto a los análisis realizados en la cabeza y en otras partes del cuerpo de la víctima.

