La tensión escala en el conflicto en la Terminal Puerto Rosario (TPR) y ayer derivó en la detención de tres personas, en el marco de un accionar policial que fue denunciado como violento por los trabajadores y sus familias, que continúan con la protesta en el ingreso de la empresa en reclamo de la incorporación de los cinco estibadores despedidos. Por orden del fiscal Carlos Cobani, la policía despejó el portón de acceso al puerto, con la intención de permitir el ingreso del resto de los trabajadores pero ninguno se presentó, mostrando su apoyo al reclamo. Por su parte, distintas organizaciones sociales y políticas firmaron un petitorio en apoyo a los empleados cesanteados y pidiendo que no se criminalice la protesta.

Por segunda semana consecutiva, los cinco estibadores que no fueron reincorporados al TPR continúan con el reclamo pacífico en el acceso al puerto, sin el apoyo del sindicato pero con el acompañamiento de sus compañeros que, nuevamente, no se presentaron a trabajar. A pesar de esto, pasado el mediodía de ayer se hicieron presentes en el lugar guardias de infantería y policía de la provincia que por orden del fiscal Cobani – y a pedido de la empresa- comenzaron a correr a los portuarios que se encontraban en el lugar junto a sus familias, reprimiendo con gas lacrimógeno y empujones para dejar totalmente liberado el acceso al puerto.

“Vinimos a reclamar que los portuarios vengan a trabajar. Estábamos adentro con todos los muchachos. Empezaron a sacar a la gente a empujones y tiraban gas lacrimógeno a los chicos”, relataron a los medios familiares de los trabajadores, que no podían creer la violencia ejercida por la policía contra ellos. La intención de la medida era liberar el ingreso para que el resto de los trabajadores pudiera volver a sus puestos de trabajo y reanudar así la actividad en el puerto, que ya lleva dos meses parado. Sin embargo, en solidaridad con sus compañeros despedidos, los portuarios no se presentaron en ninguno de los dos turnos.

Al mismo tiempo, el operativo derivó en la detención de tres personas que continuarán privadas de su libertad hasta mañana, cuando se lleve a cabo la audiencia imputativa por los delitos de “entorpecimiento de los transportes comerciales y usurpación”, según informaron desde Fiscalía. El caso quedó ahora a cargo de la fiscal Gabriela Bassagaisteguy. Ante este hecho, distintos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos políticos firmaron un petitorio en el que expresaron la solidaridad activa con los trabajadores. "Creemos firmemente en que el trabajo es uno de los derechos elementales de toda persona, consagrado en nuestra Constitución Nacional”, dijeron.

Al mismo tiempo, denunciaron que “este conflicto ha dejado en claro que se trata de una oposición férrea a cualquier intento de modificación de las condiciones laborales que las Empresas Vicentin y Ultramar imponen como una reforma laboral de hecho”. Además, consideran que queda clara “la impunidad y prepotencia con la que se manejan” y apuntaron directamente contra el gobierno provincial: “Esto se complementa con las omisiones del Gobierno Santafesino respecto a los controles privados de los puertos y el tránsito y tráfico que circula por nuestro rio, llevándose nuestras riquezas”.

Sobre el final del documento exigen a empresarios y gobierno “la incorporación de todos los despidos; el control estatal de los puertos que garanticen la soberanía sobre nuestro río Paraná; y la no criminalización de la protesta”. Entre los firmantes se encuentran la Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) Regional Rosario, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas – Rosario, Liga Argentina de Derechos Humanos Rosario, Área Derechos Humanos – UNR, Museo de la Memoria Rosario, el Frente de Todos, Movimiento Evita, entre muchas agrupaciones más.

Por su parte, por la empresa habló ayer Leonardo Feltrinelli, gerente general de TPR, quien afirmó en declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 que en el puerto “continúan las amenazas y hay un gran temor no sólo del personal sindicalizado sino también del resto de los empleados no sindicalizado". De acuerdo al directivo portuario, "los grupos apostados en los ingresos al puerto continúan decidiendo quién entra y quién no a la terminal y eso es algo inaceptable desde todo punto de vista”. A pesar de la represión y la tres detenciones de ayer, el grupo de trabajadores aclaró que continuarán apostados en el ingreso al puerto de manera pacífica hasta que se escuchen sus reclamos.