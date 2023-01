El exjefe del Ejército, Cesar Milani, volvió a negar la existencia de una “mesa militar” operando al interior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y aseguró que las noticias que circularon al respecto buscan tapar el escándalo desatado por los denominados “chats del lawfare”, de los que participaron dirigentes porteños, empresarios periodísticos y funcionarios del Poder Judicial.



Por AM750, Milani afirmó que “el único objetivo que se persiguió (la acusación) es defender la promiscua connivencia que había entre sectores del Poder Judicial, los medios y el macrismo”.

“En ese contexto, fabricaron en reiteradas oportunidades la idea de la 'mesa militar' para tapar lo que en verdad existió, que son los chats y todo lo demás”, añadió consultado por La García.

En este punto, Milani acusó a uno de los periodistas que difundió esta noticia de ser “bien retribuido por personajes de la Armada, con los que tiene una profunda relación, en especial con los retirados y condenados”.

“Por supuesto, no existe una mesa militar. Nombran a civiles. Y dicen que están preocupados por las repercusiones en las Fuerzas Armadas de lo que en los medios llaman la mesa militar. Bueno, en realidad demuestran que son malos periodistas y no tienen buena información o mienten”, agregó.

Luego, Milani afirmó que desde el 2015, cuando se retiró del Ejército, no tiene "relación con ninguna dependencia oficial, mucho menos con Rossi y la AFI". "La oposición, cuando pide informes, nombra a dos civiles, no dos militares, que Rossi lleva a la AFI de Defensa. Yo a ellos no los conozco”, enfatizó.

