El asistente y perito informático que trabajaba con Alberto Nisman al momento de su muerte, Diego Lagomarsino, se refirió este lunes, a ocho años de la muerte del fiscal, a la causa que investiga lo ocurrido y aseguró que no hay ninguna prueba que indique que hubo un asesinato.



Para Lagomarsino, que fue señalado en su momento como partícipe necesario del presunto crimen, los medios de comunicación jugaron un rol central en la instalación de este tema como un asesinato, cuando en verdad “fue un suicidio de manual”.

“Yo no sé si les queda mucho más para seguir mintiendo. Han mentido burdamente. Hay gente que sigue mintiendo y gente que es estúpida y se lo cree. El tiempo hace que al menos la gente empiece a dudar. Esto fue un suicidio de manual”, comentó el perito informático por AM750.

Lagomarsino fue acusado de ser parte de un presunto crimen, por lo que durante un año tuvo seguimiento de los tribunales y una tobillera electrónica. Ahora aseguró que ya no tiene elementos de rastreo, pero si “el estigma de estar procesado” por algo que no hizo.

“Que a uno le digan que es partícipe necesario en un homicidio es un gran estigma. Partícipe necesario de algo que no sabemos qué. Los que estamos en el expediente sabemos que la Justicia no puede demostrar, porque no tiene pruebas, que hubo un homicidio”, puntualizó.

Sin embargo, se lamentó por la actitud que, prevé, tendrán los medios de comunicación este miércoles, en un nuevo aniversario de la muerte del fiscal: “Seguramente algo van a hacer. No pueden decir que Nisman se suicidó después de ocho años de decir que lo mataron”.

“Tiene un objetivo muy maquiavelico. Estos hijos de puta lo hacen a propósito. No les importa. Necesitan de la mentira para poder vivir. Cuando en algún momento yo compré la idea de qué mentira esto de 'Clarín miente'. No, es real”, comentó al respecto.