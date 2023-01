El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, contó que tiene previsto viajar a Argentina "en los próximos días" para revisar su contrato como entrenador del equipo capitaneado por Leo Messi. Durante su visita va a reunirse con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para sellar el acuerdo. "Tengo una excelente relación con él", precisó.

Tapia ya había dado por descontada la continuidad de Scaloni como director técnico de la Selección apenas terminó el mundial, pero es la primera vez que el propio DT habla del tema. "No tengo dudas de que Scaloni va a seguir siendo el DT de la Selección Argentina. Los dos somos hombres de palabra, nos dimos la mano", había dicho Tapia a fines de diciembre.

Respecto a la final del mundo, Scaloni develó que no volvió a ver el partido que le dio la tercera estrella al seleccionado nacional. En diálogo con un programa de radio español, dio detalles de la charla que tuvo con los jugadores en el vestuario antes del partido con Francia.

"Preparamos el partido, les dijimos lo que creíamos que teníamos que hacer para ganarlo y cuando quise decirles algo más emotivo, no pude (...) no recuerdo exactamente qué les dije, porque no me salieron las palabras", aseguró Lionel y confesó que se emocionó de esa manera "porque son cuatro años trabajando para ese momento".

Consultado por el conductor del programa respecto a si le gustaría dirigir a la selección española de fútbol, Scaloni dijo "por qué no" y contó que se siente parte del país que lo recibió como un joven jugador y donde vive hace varios años con su esposa e hijos.

La intimidad de Scaloni en Pujato

Luego de los festejos multitudinarios en Buenos Aires, Scaloni viajó a Pujato, el pueblo santafesino del que es oriundo. Allí pasó algunos días antes de regresar a Mallorca, la isla del Mediterráneo dónde vive con su esposa y sus dos hijos.

Durante su estadía en la casa familiar, Scaloni contó que recibió el cariño del pueblo y llegó a firmar autógrafos en cuatro turnos por día. "Quizá yo me acercaba a firmar durante más de una hora, volvía a casa para comer y mi hermana me decía que ya había más gente", recordó.

"En verano a las 5.30 es de día. La gente venía de la discoteca y se ponía a cantar en la puerta de la casa de mis viejos", aseguró entre risas el entrenador y detalló que hasta una vez una persona se acostó a dormir en una reposera para esperar que el Campeón del Mundo salga de su casa.



