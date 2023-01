El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quedó en el ojo de la tormenta luego de los dichos con los que acusó a "los piqueteros" de “parásitos” y “garroneros” durante un acto que compartió con el Presidente de la Nación en la mañana del martes. Pero las consideraciones del histórico dirgente peronista no se quedaron allí. "No quieren laburar, cortan y encima piden más beneficios", aseguró durante el acto en el que Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, inauguraron las ampliaciones del hospital Rubén Caporaletti de José C. Paz y se anunció la finalización de 2.800 obras públicas.

Menos de 24 horas habían desde que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció la suspensión de 154.441 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, debido a que estos no revalidaron los datos correspondientes. “Es mentira que la gente tiene hambre, que está muerta de hambre, no le hagan creer al presidente que está todo mal” dijo al respecto Ishii, quien aseguró que “no se puede llorar más” y pidió que “la gente salga a laburar” ya que “nunca hubo un diciembre tan tranquilo como este”.

“El pueblo ha pasado unas fiestas muy tranquilas, hemos bajado el 60% de los comedores sociales” aseguró el intendente, quien había iniciado su discurso diciendo “En el norte no se puede trabajar por la falta de mano de obra. Yo pido un albañil y no lo puedo conseguir”. “Tenemos que vivir con un propósito, no vivir en crisis llorando todo el tiempo, no se puede llorar más, salgamos a laburar” pidió, con efusividad, el intendente.

Al finalizar, el intendente de José C. Paz aseguró: “No lo estamos consiguiendo porque, desgraciadamente, en época de emergencia Néstor Kirchner sacó un programa Argentina Trabaja que tendría que durar 8 meses, porque era una emergencia. Hoy, con el trabajo que hay tienen que venir a laburar, pero no lo hacen por la gran cantidad de planes sociales que hay”.