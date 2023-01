Familiares del joven wichí Mateo Donato (19), integrante de la comunidad Eben Ezer y que fuera hallado sin vida en el pueblo de General Pizarro el pasado 3 de enero, se manifestaron el martes último frente a la sede del Ministerio Público Fiscal en el municipio de Apolinario Saravia, para pedir información de la causa, que se esclarezca este hecho y se haga justicia.



En la manifestación contaron con el apoyo de la comunidad Ihi Lew' et, y del Movimiento Territorial Liberación (MTL), de colaboradoras de merenderos y de otras personas del pueblo que arribaron de manera independiente.

Antolín Donato, padre de Mateo, contó a Salta/12 que la auxiliar fiscal que se encuentra a cargo de la dependencia del Ministerio Público en Apolinario Saravia, Jonny Elizabeth Zigarán, les dijo que el 1 de febrero estarían los resultados de la autopsia y un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. "Si no sale hasta ese día, vamos a cortar la ruta", anunció. "No me quiere entregar ninguna palabra", dijo el padre respecto a Zigarán y la investigación que abrió por la muerte de su hijo, la cual se caratuló como presunto suicidio.

El secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz, informó a Salta/12 que el organismo se presentó en la causa el miércoles pasado a través de la abogada Sandra Ruiz, "y ese mismo día se reunió con los padres del joven fallecido y la comunidad". Además, el funcionario sostuvo que mantuvo comunicación el jueves y viernes con los familiares.

El padre del joven, sin embargo, manifestó que el martes estuvo llamando a Gómez Almaraz, a Ruiz, al asesor de la Secretaría, Rafael Montaña, y al vocal wichí del Instituto de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), José Rodríguez, pero "no atendió ninguno (...), no contesta nadie". Durante la protesta Donato dijo que necesita un abogado o abogada para representarlo en la causa ya que en la Fiscalía le exigen el patrocinio letrado para darle acceso al expediente. El MTL lo puso en contacto con un profesional que lo asistiría en adelante.

"Decían que se baleó solo pero como va a tener dos disparos, para que se mate solo tiene que tener uno, cómo va a tener dos balas. Es mentira que se ha baleado solo, por eso no querían que nosotros vayamos a verlo", cuestionó Antolín Donato. Agregó que le entregaron el cuerpo, el 4 de enero, en el cementerio, y en un cajón que pretendían dárselo sellado, lo que no aceptó. Cuando llevaron el cuerpo a la comunidad para bañarlo, lo revisaron y "estaba morado todo el cuerpo, la cara", tenía un disparo en el pecho y otro en la nuca, la mandíbula quebrada y los genitales mutilados, sostuvo el padre.

Durante la jornada de ayer, Donato relató que una vecina de General Pizarro le dijo que estaba cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo de su hijo, y que escuchó dos disparos.

Además, el padre volvió a reclamar que ni la policía ni la Fiscalía le avisaron cuando levantaron el cuerpo de su hijo. Tampoco lo llamaron, ni a él ni a la madre, a reconocerlo. Sin embargo, un policía había ido alrededor de las 21 a preguntarle quién faltaba en su comunidad, y cuando él refirió que su hijo no regresaba aún, le pidió el DNI.

"Es una persona, no un animal. Tenían que decirme que había una persona tirada en el pueblo, 'vamos a verlo, si lo conocés o no'. Esa noche como a las 21 me piden el documento. El policía calladito se ha vuelto para atrás. Han llevado esa noche el cuerpo para Saravia sin que lo vea la familia. ¿Por qué se esconden?", interrogó el padre.



Los miembros de la comunidad fueron al lugar del hallazgo del cuerpo al día siguiente. Antolín Donato dijo que encontraron una bala en el lugar. La maestra bilingüe de Embarcación, Dora Fernández, quien acompañó a la familia del joven, dijo que Antolín le refirió que el 3 de enero por la tarde la policía había allanado un domicilio de otra personas en la Comunidad, por lo que lo sucedido ese día con la fuerza de seguridad les dejó dudas.

Antolín dijo que no tiene sospechas de nadie de la misión que pudiera dañar a su hijo, "puede ser en el pueblo", especuló, aunque subrayó Mateo "no tenía problemas". "Como él andaba solo puede ser que tuviera contrarios, jugaba a la pelota. El pueblo queda a 5 kilómetros", sostuvo.



Fernández relató que la madre de Mateo está tan afectada emocionalmente que casi no come. "No la están asistiendo, no tiene ayuda económica, como dice la página del gobierno que ellos han recibido mucha ayuda (...) Todo les falta, acompañamiento psicológico y social", manifestó.

La maestra bilingüe también dijo que la abogada Ruiz, como otros funcionarios de la Secretaría y del IPPIS, no contestan las llamadas a la familia del joven. "Donato dice que se quedó sin crédito de tanto llamar y ninguno le contesta. Estuve todo el día, en ningún momento recibieron llamados. Ni siquiera mandaron mensaje", sostuvo.

"Los padres tienen el derecho de saber pero no pueden obtener información del caso de su hijo", señaló además Fernández, y dijo que recién cuando intervino una referenta del MTL, Alicia Pomo, les entregaron el número de expediente de la causa. "No sé si estará trabajando o estará muy lento el proceso", señaló respecto a la auxiliar fiscal. Por su parte, Pomo dijo que la auxiliar fiscal les dijo que "todo esto está elevado para el CIF, que por lo menos le demos 10 días" para darle novedades.