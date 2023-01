Kike Teruel, cantante y líder de Los Nocheros, confirmó este fin de semana que dejará el grupo por “una decisión personal”, aunque aclaró que no será de forma inmediata y que continuará hasta abril, cuando concluyan las presentaciones pendientes, entre los que se encuentran en festival Cosquín el próximo 25 de enero.



En sus redes sociales, Teruel anunció: “Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé”.

“Es raro escucharlo así, pero estoy en una excelente relación con los chicos”, sostuvo desde un vivo de Instagram, donde también había anunciado horas antes la confirmación de su partida.

Por qué Kike Teruel deja Los Nocheros

Teruel aclaró que no sólo dejará el grupo, sino que también terminó su “misión como cantor profesional”. “Yo me hice con Los Nocheros y mi voz va a quedar ahí”, comentó.

“Yo no voy a seguir como solista. No voy a seguir cantando, no me voy para hacer una carrera paralela en absoluto. ¿Qué voy a hacer? No sé, pero sentí que era el momento: estaba sin ideas para el grupo y hace rato ya me quería ir”, comentó.

Y finalizó: “Yo creo que mi misión de cantar ya está. Si me sale alguna canción se la pasaré a los chicos. Mi vida va a seguir; no va a ser la misma. Estoy yéndome para que sea igual o mejor”.

¿Habrá un show despedida?

Después de confirmar su presencia en los festivales y shows que el grupo tiene agendado para este verano, Teruel dejó la puerta entre abierta para una despedida oficial en Buenos Aires.

“Capaz que sí, me gustaría. Tiene que estar conversado con los chicos, que todo fluya, pero por supuesto que me encantaría”, expresó.

A diferencia de su salida en 2014, cuando debió tomarse “un año sabático” por “problemas de salud”, sentenció que esta vez no habrá regreso, y aclaró que esta última decisión ya se la había comunicado hace tres meses a sus compañeros Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y Álvaro Teruel.