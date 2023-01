Con la contratación del paraguayo Alan Rodríguez, Central se retira del mercado de pases. Miguel Russo pretende un volante creativo pero la falta de recursos económicos en el club obliga al entrenador a buscar opciones en las divisiones inferiores. El libro de pases cierra el jueves y el viernes debuta el canaya ante Argentinos. Por lo cual, la atención del entrenador descansa en la búsqueda del once titular con la certeza de que el nuevo equipo saldrá a la cancha con un esquema con clara inclinación defensiva.

Después de contratar a dos zagueros centrales, dos laterales por izquierda, un volante y un delantero, la dirigencia de Central sale del mercado de pases. La posibilidad de sumar jugadores cierra el jueves y en Arroyito no hay más fondos para pensar en refuerzos. La decisión se tomó a pesar de que Russo quiere contratar un volante ofensivo. Lo que gusta no está al alcance de la tesorería auriazul y el técnico asume la falta de fondos. Russo deberá buscar alternativas en los juveniles a pesar de no ser un técnico que tenga como característica formar jugadores. En 2014 Russo nunca consideró Franco Cervi ni Giovanni Lo Celso. Los dos encontraron el salto a Primera con la llegada de Eduardo Coudet al banco de suplentes. Pero esta vez Russo no tendrá otra opción.

El equipo que asoma para debutar en Liga Profesional el viernes a las 19.15 en el Gigante ante Argentinos ofrecerá protagonismo quizá para algún juvenil. Russo arma la base con los jugadores de experiencia junto a los refuerzos Facundo Mallo y Carlos Quintana, pero considera en ataque el ingreso del chico Oviedo. El arco será para Gaspar Servio y la referenicia goleadora para Jhonatan Candia, al menos hasta la vuelta al plantel de Alejo Veliz, de presente con el juvenil Sub 20 disputando el Sudamericano de la categoría en Colombia. De esta manera, el equipo que Russo probará mañana en el ensayo de fútbol para el estreno de temporada será con Servio; Martínez, Komar, Mallo, Quintana, Lucas Rodríguez; Mac Allister, Ortiz, Malcorra, Oviedo, Candia. Una de las dudas se plantea en la mitad de la cancha entre la presencia de Francis Mac Allister, titular en todos los partidos de pretemporada, o la aparición de Walter Montoya, quien no se encuentra en plenitud física.

El debut de los refuerzos que disponga Russo está sujeto a las respectivas habilitaciones que debe recibir cada uno. Si bien el club no tiene inhibiciones que le impidan contratar jugadores, hay documentación que debe llegar del exterior, como en el caso del uruguayo Mallo y el paraguayo Alan Rodríguez, y para eso habrá tiempo hasta horas antes del partido con Argentinos.